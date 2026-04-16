Axel Kicillof inicia su agenda en España con foco en líderes progresistas y búsqueda de inversiones

Axel Kicillof despliega una agenda política y económica por Madrid y Barcelona con reuniones clave y presencia en una cumbre internacional de líderes progresistas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inicia su gira por España con una agenda cargada que combina política internacional, vínculos institucionales y búsqueda de inversiones. El viaje apunta a fortalecer su proyección global, sumar volumen político en el exterior y posicionarse en un espacio ideológico opuesto al del presidente Javier Milei, en medio de un escenario de fuerte polarización.
La actividad comenzará en Madrid con una reunión clave junto a la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El encuentro no solo tendrá un carácter institucional, sino también político, ya que ambos dirigentes comparten una mirada crítica sobre los modelos de ajuste económico y promueven una agenda centrada en el rol del Estado y la protección social.
Más tarde, el mandatario bonaerense encabezará una reunión con empresarios e inversores en el Hotel Meliá Princesa, con el objetivo de atraer capitales hacia la provincia de Buenos Aires. En ese ámbito, buscará conocer de primera mano las expectativas del sector privado europeo sobre la Argentina y explorar fuentes de financiamiento alternativas, en un contexto económico complejo a nivel nacional.
La jornada continuará con la presentación de su libro en el Ateneo de Madrid, donde participará de un conversatorio junto al politólogo Pablo Simón. Allí, Kicillof intentará proyectar una imagen que trascienda la gestión, mostrando su perfil académico y su formación en economía, además de exponer su visión sobre el pensamiento económico y los desafíos actuales.
El cierre del día será con una cena institucional en la Torre IE, que reunirá a referentes del ámbito político, académico y empresarial. Este tipo de encuentros informales forman parte de una estrategia para tejer vínculos y consolidar contactos internacionales, clave para futuras alianzas y proyectos.
En una segunda etapa, el gobernador se trasladará a Barcelona, donde mantendrá un encuentro con el alcalde Jaume Collboni. La reunión apunta a profundizar la cooperación entre gobiernos subnacionales y a intercambiar experiencias en gestión urbana, desarrollo productivo y políticas públicas.
El momento de mayor peso político llegará con su participación en la Movilización Progresista Mundial, una cumbre impulsada por el presidente español Pedro Sánchez. El evento reunirá a líderes internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, Yamandú Orsi y Claudia Sheinbaum, entre otros.
En ese foro, Kicillof participará de paneles sobre multilateralismo, nuevo orden global y desafíos internacionales, donde buscará exponer una visión alternativa a la política exterior del gobierno nacional. La cumbre, además, funcionará como un espacio de articulación entre dirigentes progresistas frente al avance de corrientes de derecha a nivel global.
Antes de partir, Kicillof mantuvo un encuentro en Buenos Aires con el embajador español Joaquín María de Arístegui Laborde, acompañado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. El gesto diplomático sirvió para encuadrar institucionalmente la visita y reforzar los lazos bilaterales entre Argentina y España.