Axel Kicillof inicia su agenda en España con foco en líderes progresistas y búsqueda de inversiones

El cierre del día será con una cena institucional en la Torre IE, que reunirá a referentes del ámbito político, académico y empresarial. Este tipo de encuentros informales forman parte de una estrategia para tejer vínculos y consolidar contactos internacionales, clave para futuras alianzas y proyectos.

En una segunda etapa, el gobernador se trasladará a Barcelona, donde mantendrá un encuentro con el alcalde Jaume Collboni. La reunión apunta a profundizar la cooperación entre gobiernos subnacionales y a intercambiar experiencias en gestión urbana, desarrollo productivo y políticas públicas.

El momento de mayor peso político llegará con su participación en la Movilización Progresista Mundial, una cumbre impulsada por el presidente español Pedro Sánchez. El evento reunirá a líderes internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, Yamandú Orsi y Claudia Sheinbaum, entre otros.

En ese foro, Kicillof participará de paneles sobre multilateralismo, nuevo orden global y desafíos internacionales, donde buscará exponer una visión alternativa a la política exterior del gobierno nacional. La cumbre, además, funcionará como un espacio de articulación entre dirigentes progresistas frente al avance de corrientes de derecha a nivel global.

Antes de partir, Kicillof mantuvo un encuentro en Buenos Aires con el embajador español Joaquín María de Arístegui Laborde, acompañado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. El gesto diplomático sirvió para encuadrar institucionalmente la visita y reforzar los lazos bilaterales entre Argentina y España.