Axel Kicillof inauguró un jardín de infantes y criticó el freno de la obra pública del Gobierno nacional

Kicillof señaló que la finalización del edificio fue posible a partir del uso del fondo educativo que la Provincia transfiere a los municipios. De acuerdo con el gobernador, esos recursos permitieron reactivar los trabajos hasta completar la construcción del jardín y habilitar su funcionamiento para los niños y niñas del barrio.

La obra demandó una inversión de 907 millones de pesos y se encuentra ubicada en la localidad de La Reja. El nuevo edificio cuenta con tres aulas, biblioteca, salón de usos múltiples y patio, infraestructura que permitirá ampliar la capacidad de la institución educativa.

Terigi destacó que el jardín tiene una trayectoria vinculada al trabajo comunitario del barrio y remarcó que la nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa. Según explicó, el establecimiento podrá recibir a los alumnos con espacios adecuados para las tareas pedagógicas.

Por su parte, la intendenta Mariel Fernández afirmó que el municipio mantiene como prioridad el fortalecimiento de la infraestructura escolar y señaló que ese objetivo se sostiene mediante el trabajo conjunto con el gobierno provincial.

Durante la jornada también participaron el Ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; funcionarios provinciales y autoridades locales, además de representantes de la comunidad educativa que asistieron a la inauguración del nuevo edificio escolar.