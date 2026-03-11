Axel Kicillof inauguró un jardín de infantes y criticó el freno de la obra pública del Gobierno nacional

El gobernador bonaernse inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 932 en Moreno, una obra que había quedado paralizada y que fue retomada con financiamiento de la Provincia.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este miércoles el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 932 en el partido de Moreno y cuestionó la paralización de la obra pública por parte del Gobierno nacional, ya que esta nueva unidad escolar fue finalizada con financiamiento provincial luego de haber quedado interrumpido durante su construcción.
Durante el acto, el mandatario sostuvo que la obra formaba parte de un plan de infraestructura educativa que había sido iniciado con recursos nacionales y que quedó detenido tras la decisión de frenar nuevos proyectos de obra pública, en la que la Provincia decidió retomar los trabajos con fondos propios para completar el establecimiento.
El Presidente Javier MIlei, "busca instalar la mentira de que la libertad consiste en que cada uno pueda comprarse lo que quiera: parece una frase atractiva, pero es terriblemente cruel en una sociedad donde la mayoría no cuenta con los recursos necesarios", sostuvo el gobernador durante el acto, y agregó que: "Frente a ese modelo que excluye, nosotros respondemos con un Estado presente, que se esfuerza el doble para terminar las obras que garantizan dignidad e igualdad de oportunidades".
La inauguración se realizó junto a la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; y la directora de la institución, Roxana Gratone.
Kicillof señaló que la finalización del edificio fue posible a partir del uso del fondo educativo que la Provincia transfiere a los municipios. De acuerdo con el gobernador, esos recursos permitieron reactivar los trabajos hasta completar la construcción del jardín y habilitar su funcionamiento para los niños y niñas del barrio.
La obra demandó una inversión de 907 millones de pesos y se encuentra ubicada en la localidad de La Reja. El nuevo edificio cuenta con tres aulas, biblioteca, salón de usos múltiples y patio, infraestructura que permitirá ampliar la capacidad de la institución educativa.
Terigi destacó que el jardín tiene una trayectoria vinculada al trabajo comunitario del barrio y remarcó que la nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa. Según explicó, el establecimiento podrá recibir a los alumnos con espacios adecuados para las tareas pedagógicas.
Por su parte, la intendenta Mariel Fernández afirmó que el municipio mantiene como prioridad el fortalecimiento de la infraestructura escolar y señaló que ese objetivo se sostiene mediante el trabajo conjunto con el gobierno provincial.
Durante la jornada también participaron el Ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; funcionarios provinciales y autoridades locales, además de representantes de la comunidad educativa que asistieron a la inauguración del nuevo edificio escolar.
