Kicillof recibió al embajador de Francia para fortalecer la cooperación bilateral

El encuentro se inscribe en la agenda de vínculos institucionales que mantiene la administración bonaerense con representantes diplomáticos extranjeros para promover intercambios y proyectos de cooperación en distintas áreas.

Francia es uno de los principales socios europeos de la Argentina y mantiene una presencia activa en sectores productivos, culturales y educativos, con iniciativas de colaboración tanto a nivel nacional como provincial.

La reunión entre Kicillof y Nadail ratificó el interés de ambas partes por sostener canales de diálogo y profundizar las relaciones bilaterales en un contexto internacional atravesado por nuevos desafíos geopolíticos y económicos.