Provincia |

Kicillof recibió al embajador de Francia para fortalecer la cooperación bilateral

El gobernador bonaerense mantuvo un encuentro con Romain Nadail para analizar la relación entre Europa y América Latina y los desafíos del escenario internacional.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió al embajador de Francia en Argentina, Romain Nadail, en un encuentro destinado a fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambas partes , en un contexto global marcado por transformaciones políticas y económicas.

Durante la reunión, de la que también participó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Kicillof y Nadail analizaron la coyuntura internacional y abordaron distintos aspectos vinculados a la relación entre Europa y América Latina.

Según nformaron fuentes del gobierno bonaerense, el encuentro permitió intercambiar visiones sobre los desafíos que enfrenta el multilateralismo y las oportunidades de cooperación entre los distintos niveles de gobierno e instituciones.

_DAE3004

El encuentro se inscribe en la agenda de vínculos institucionales que mantiene la administración bonaerense con representantes diplomáticos extranjeros para promover intercambios y proyectos de cooperación en distintas áreas.

ADEMÁS: El Gobierno apela a la "teoría del derrame" para llegar a los sectores más postergados

Francia es uno de los principales socios europeos de la Argentina y mantiene una presencia activa en sectores productivos, culturales y educativos, con iniciativas de colaboración tanto a nivel nacional como provincial.

La reunión entre Kicillof y Nadail ratificó el interés de ambas partes por sostener canales de diálogo y profundizar las relaciones bilaterales en un contexto internacional atravesado por nuevos desafíos geopolíticos y económicos.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados