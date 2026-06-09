Kicillof recibió al embajador de Francia para fortalecer la cooperación bilateral

El gobernador bonaerense mantuvo un encuentro con Romain Nadail para analizar la relación entre Europa y América Latina y los desafíos del escenario internacional.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió al embajador de Francia en Argentina, Romain Nadail, en un encuentro destinado a fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambas partes , en un contexto global marcado por transformaciones políticas y económicas.
Durante la reunión, de la que también participó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Kicillof y Nadail analizaron la coyuntura internacional y abordaron distintos aspectos vinculados a la relación entre Europa y América Latina.
Según nformaron fuentes del gobierno bonaerense, el encuentro permitió intercambiar visiones sobre los desafíos que enfrenta el multilateralismo y las oportunidades de cooperación entre los distintos niveles de gobierno e instituciones.
El encuentro se inscribe en la agenda de vínculos institucionales que mantiene la administración bonaerense con representantes diplomáticos extranjeros para promover intercambios y proyectos de cooperación en distintas áreas.
Francia es uno de los principales socios europeos de la Argentina y mantiene una presencia activa en sectores productivos, culturales y educativos, con iniciativas de colaboración tanto a nivel nacional como provincial.
La reunión entre Kicillof y Nadail ratificó el interés de ambas partes por sostener canales de diálogo y profundizar las relaciones bilaterales en un contexto internacional atravesado por nuevos desafíos geopolíticos y económicos.
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