Kicillof junto a Cascallares lanzó una campaña de afiliación al PJ bonaerense

El partido habilitó una plataforma digital para incorporar afiliados desde los 16 años y busca ampliar la participación de las nuevas generaciones.
El presidente del PJ bonaerense y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una campaña de afiliación masiva destinada a ampliar el padrón partidario y atraer a nuevos militantes, especialmente jóvenes, mediante una plataforma digital que permite iniciar el trámite de afiliación de manera online, iniciativa que fue presentada junto al secretario general del partido, Mariano Cascallares,.
La presentación se realizó en Quinta de Gaspar Campos, la histórica residencia donde vivió Juan Domingo Perón tras su regreso al país, desde donde Kicillof destacó que "esta plataforma digital para la afiliación va a permitir que el PJ de la provincia de Buenos Aires se amplíe y contenga a todos, sea más participativo, más abierto”.
La campaña está dirigida a hombres y mujeres argentinos mayores de 16 años que tengan registrado en su DNI un domicilio en la provincia de Buenos Aires. Para afiliarse, los interesados deben ingresar a https://www.afiliacionespjba.com/ y acceder a la plataforma digital de afiliaciones. Allí deberán seleccionar la opción "Me quiero afiliar" y completar una planilla de preafiliación con sus datos personales.
Una vez realizado ese paso, las autoridades partidarias del distrito correspondiente se comunicarán con el solicitante para finalizar el trámite. Desde el PJ bonaerense señalaron que la herramienta busca agilizar el proceso y facilitar la incorporación de nuevos afiliados en toda la provincia.
Actualmente, el padrón del PJ bonaerense cuenta con 1.152.203 afiliados distribuidos en los 135 municipios de la provincia. Los registros muestran una mayor participación femenina: el 55,6% de los afiliados son mujeres, mientras que el 44,4% son hombres.
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es rejuvenecer la composición partidaria. Según los datos difundidos por el PJ bonaerense, la edad promedio de los afiliados es de 59,7 años, por lo que la conducción busca incrementar la participación de las nuevas generaciones y ampliar la base de representación política en el principal distrito electoral del país.
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