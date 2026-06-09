Kicillof junto a Cascallares lanzó una campaña de afiliación al PJ bonaerense

El mandatario bonaerense encabezó la columna del Movimiento Derecho al Futuro. El mandatario bonaerense encabezó la columna del Movimiento Derecho al Futuro.

Una vez realizado ese paso, las autoridades partidarias del distrito correspondiente se comunicarán con el solicitante para finalizar el trámite. Desde el PJ bonaerense señalaron que la herramienta busca agilizar el proceso y facilitar la incorporación de nuevos afiliados en toda la provincia.

Actualmente, el padrón del PJ bonaerense cuenta con 1.152.203 afiliados distribuidos en los 135 municipios de la provincia. Los registros muestran una mayor participación femenina: el 55,6% de los afiliados son mujeres, mientras que el 44,4% son hombres.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es rejuvenecer la composición partidaria. Según los datos difundidos por el PJ bonaerense, la edad promedio de los afiliados es de 59,7 años, por lo que la conducción busca incrementar la participación de las nuevas generaciones y ampliar la base de representación política en el principal distrito electoral del país.