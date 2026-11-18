Sin embargo, la iniciativa generó resistencias en otros sectores, entre ellos el PRO, Provincias Unidas y peronistas aliados, que rechazaron ese mecanismo por considerar que podía perjudicar sus posibilidades electorales. La propuesta, que buscaba acercar posiciones con algunos gobernadores, terminó complicando los acuerdos con otros bloques.

Desde la Dirección Nacional Electoral piden paciencia al sistema de Boleta Unica Papel (BUP).

El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo en abril contemplaba un sistema de "adhesiones". Establecía que los espacios distritales sin candidatos nacionales pudieran sumarse a otras fuerzas, aunque no compartieran el mismo nombre, y aparecer en una misma franja de la boleta única. La posibilidad también alcanzaba a los partidos nacionales que no compitieran en alguna categoría local.

Con el cambio anunciado, el dictamen dejará de lado ese mecanismo y mantendrá el sistema D’Hondt para la distribución proporcional de los cargos. "Escuchamos las distintas miradas y decidimos volver al sistema de un ciudadano, un voto", afirmó Bullrich.

Entre los puntos que seguirán en el proyecto se encuentra Ficha Limpia, que establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos. También se incorporará publicidad electoral gratuita para los partidos políticos, una disposición que el Gobierno había previsto eliminar en su propuesta inicial.

Patricia Bullrich reunió (y mostró) ayer a sus diputados.

En relación con la difusión de las campañas, Bullrich anunció que se reducirá un 50% la publicidad electoral en radio y televisión con el objetivo es equilibrar las posibilidades de exposición de las distintas fuerzas y evitar que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad.

Otro de los cambios permitirá la simultaneidad electoral: cuando las elecciones nacionales y provinciales se realicen el mismo día, las categorías locales podrán votarse mediante boleta única. La reforma también mantendrá suspendida la elección directa de los parlamentarios del Mercosur y establecerá que sus 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales.

Bullrich precisó además que los 19 representantes correspondientes al distrito único serán elegidos por el Congreso: 12 por la Cámara de Diputados y siete por el Senado. De esta manera, el proyecto modifica el mecanismo de selección de los integrantes argentinos del Parlamento del Mercosur.

Por último, la senadora informó que se modificará el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a las actividades comerciales, culturales y sociales durante las jornadas electorales que, según sostuvo, responden a una dinámica social que ya no existe.