La actualización rige desde noviembre y fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.
El Gobierno dispuso un incremento del 2,20% en los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, correspondiente a noviembre y en concordancia con la inflación de octubre. La actualización quedó oficializada mediante la Resolución 3715/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La medida fue establecida por la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, y comprende los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. Además, mantiene el adicional del 20% para los servicios que se brindan en la región patagónica.
El porcentaje de actualización se calculó tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. El aumento se aplica de manera uniforme a todas las modalidades prestacionales, sin distinciones, y se suma al ajuste del 1,90% que había sido establecido para el mes anterior.
Con la nueva actualización, los aranceles de las principales modalidades quedaron establecidos de la siguiente manera:
Centro de Día con jornada doble: $1.166.692,96 (Categoría A), $979.967,23 (Categoría B) y $746.193,92 (Categoría C).
Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: $1.310.557,92 (Categoría A), $1.100.312,05 (Categoría B) y $839.377,84 (Categoría C).
Hogar permanente con CET: $2.194.516,03 (Categoría A), $1.842.808 (Categoría B) y $1.465.570,71 (Categoría C).
Estimulación temprana: $439.719,68 (Categoría única).
Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24 (Categoría única).
Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.
Transporte: $953,22 por kilómetro.
Alimentación: $5.223,37.
La actualización también contempla otras modalidades vinculadas con la educación, la capacitación y el alojamiento. La formación laboral con jornada doble quedó fijada en $1.145.104,43 para la categoría A, mientras que la escolaridad primaria con jornada doble alcanzó los $1.228.995,40.
En el caso de las residencias permanentes, el arancel correspondiente a la categoría A se estableció en $1.429.302,41. Por su parte, el servicio de hospital de día con jornada doble tendrá un valor de $1.113.666,92 durante noviembre.
La resolución también ratificó la continuidad del reconocimiento de un incremento adicional del 20% sobre los aranceles básicos para las prestaciones que se ofrecen en las provincias de la región patagónica.
La disposición se enmarca en lo establecido por el artículo 7° bis de la Ley 24.901 y contempla el reconocimiento de los mayores costos asociados a la prestación de servicios en zonas consideradas desfavorables.
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