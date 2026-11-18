Centro de Día con jornada doble: $1.166.692,96 (Categoría A), $979.967,23 (Categoría B) y $746.193,92 (Categoría C).

Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: $1.310.557,92 (Categoría A), $1.100.312,05 (Categoría B) y $839.377,84 (Categoría C).

Hogar permanente con CET: $2.194.516,03 (Categoría A), $1.842.808 (Categoría B) y $1.465.570,71 (Categoría C).

Estimulación temprana: $439.719,68 (Categoría única).

Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24 (Categoría única).

Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.

Transporte: $953,22 por kilómetro.

Alimentación: $5.223,37.

La actualización también contempla otras modalidades vinculadas con la educación, la capacitación y el alojamiento. La formación laboral con jornada doble quedó fijada en $1.145.104,43 para la categoría A, mientras que la escolaridad primaria con jornada doble alcanzó los $1.228.995,40.

En el caso de las residencias permanentes, el arancel correspondiente a la categoría A se estableció en $1.429.302,41. Por su parte, el servicio de hospital de día con jornada doble tendrá un valor de $1.113.666,92 durante noviembre.

Continúa el adicional del 20% para la Patagonia

La resolución también ratificó la continuidad del reconocimiento de un incremento adicional del 20% sobre los aranceles básicos para las prestaciones que se ofrecen en las provincias de la región patagónica.

La disposición se enmarca en lo establecido por el artículo 7° bis de la Ley 24.901 y contempla el reconocimiento de los mayores costos asociados a la prestación de servicios en zonas consideradas desfavorables.