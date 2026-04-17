Buscan determinar si la esposa de Adorni es contratista del Estado

¿Hubo contratos con el Estado?

En paralelo, la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete, deberá informar si empresas como DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. mantuvieron contratos con el Estado. En caso afirmativo, deberá remitir toda la documentación relacionada con los procesos en los que resultaron adjudicatarias.

Uno de los ejes de la investigación apunta a la consultora +Be, de la cual Angeletti sería socia. Según la denuncia, esa firma podría haber tenido como cliente al Grupo Datco, proveedor de servicios en distintos organismos públicos, lo que abre la posibilidad de un eventual entrecruzamiento de intereses.

Asimismo, el expediente busca esclarecer si existe un entramado societario vinculado a la concesión del predio de Tecnópolis, una operación que estaría bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Por el momento, el fiscal Stornelli aclaró que no hay imputados en la causa y que las medidas dispuestas tienen como finalidad reunir elementos para determinar si existió alguna irregularidad. La investigación se encuentra en una etapa preliminar, enfocada en reconstruir vínculos comerciales y eventuales conexiones entre el sector público y privado.