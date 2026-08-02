Javier Milei piensa en la reelección: "Tengo definido a mi compañero de fórmula"

Milei volvió a mostrarse a favor de la eliminación de las PASO.

Por el lado económico, Milei dijo que su gobierno "tuvo la particularidad de que debió enfrentarse a la peor herencia de la historia y evitar lo que era, a todas luces, un camino seguro a la hiperinflación que habría llevado nuestros niveles de pobreza a niveles récord; con lo cual es importante comprender de dónde venimos".

"Gracias a nuestro programa económico -continuó- recuperamos la estabilidad, pero aún así la Argentina ha sido devastada por décadas de desmanejos y tiene mucho terreno por recuperar. Ahora la Argentina está creciendo y los esfuerzos del gobierno están puestos en acelerar lo más posible ese crecimiento con los únicos instrumentos que la historia demostró efectivos: la desregulación y la baja de impuestos. De aquí en adelante, nuestro único mandato es seguir acelerando en este sendero, tan rápido como la realidad nos lo permita".

Milei definió el principal objetivo de este semestre en el Congreso

El Presidente destacó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) como la principal prioridad legislativa del Gobierno para este semestre, con el objetivo de dotar de blindaje técnico a la entidad y prohibir de forma expresa la emisión monetaria para asistencia fiscal.

"Es la reforma más importante que vamos a impulsar en el Congreso en los próximos meses. No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario. Por eso la misión única de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne", argumentó.

"Necesitamos blindar a los Presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso", resumió.