Javier Milei piensa en la reelección: "Tengo definido a mi compañero de fórmula"

El Presidente dejó en claro en sus planes para el próximo año, aunque evitó dar a conocer el nombre de quién lo acompañará en la boleta. También destacó el principal objetivo de LLA en el Congreso durante el segundo semestre.
Cuando resta más de un año para los próximos comicios presidenciales, Javier Milei confirmó este domingo que ya tiene definido a su compañero de fórmula para ir en busca de la reelección, aunque optó por no dar a conocer la identidad del elegido.
"Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", dijo el líder de La Libertad Avanza, que se encuentra distanciado de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En una entrevista con el Diario de Río Negro, Milei ratificó las definiciones políticas y económicas del oficialismo de cara al calendario electoral de 2027. Además, subrayó la necesidad de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por el gasto público que representan para el Estado.
"Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe", consideró.
Por el lado económico, Milei dijo que su gobierno "tuvo la particularidad de que debió enfrentarse a la peor herencia de la historia y evitar lo que era, a todas luces, un camino seguro a la hiperinflación que habría llevado nuestros niveles de pobreza a niveles récord; con lo cual es importante comprender de dónde venimos".
"Gracias a nuestro programa económico -continuó- recuperamos la estabilidad, pero aún así la Argentina ha sido devastada por décadas de desmanejos y tiene mucho terreno por recuperar. Ahora la Argentina está creciendo y los esfuerzos del gobierno están puestos en acelerar lo más posible ese crecimiento con los únicos instrumentos que la historia demostró efectivos: la desregulación y la baja de impuestos. De aquí en adelante, nuestro único mandato es seguir acelerando en este sendero, tan rápido como la realidad nos lo permita".
El Presidente destacó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) como la principal prioridad legislativa del Gobierno para este semestre, con el objetivo de dotar de blindaje técnico a la entidad y prohibir de forma expresa la emisión monetaria para asistencia fiscal.
"Es la reforma más importante que vamos a impulsar en el Congreso en los próximos meses. No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario. Por eso la misión única de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar al Tesoro tienen que quedar escritas en la ley, no depender de la voluntad de quien gobierne", argumentó.
"Necesitamos blindar a los Presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso", resumió.
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