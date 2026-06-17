La Libertad Avanza busca frenar la interpelación a Adorni

De todas maneras, los dialoguistas no están dispuestos a esperar mucho y solo aceptan demorar una semana mas la sesión a la espera que el Gobierno separe al cuestionado funcionario sino señalan que están dispuestos a votar una interpelación del funcionario y hasta una moción de censura, señaló un vocero del sector.

En esta ocasión, la estrategia de Bullrich de adelantar el informe del jefe de Gabinete al 2 de julio no logró calmar las aguas con los bloques dialoguistas que quieren a Adorni afuera del Gobierno, luego de haber admitido que ahorro sin pagar impuestos medio millón de dólares.

También en el seno del oficialismo señalan que es "indefendible" Adorni, quien defendió su decisión de omitir bienes en su declaración jurada, que luego rectificó este año.

La situación de Adorni paralizó totalmente la agenda parlamentaria y nadie hoy habla de buscar acuerdos para avanzar con la sanción de un conjunto de iniciativas impulsadas con el Gobierno.

El peronismo que impulsó la interpelación y moción de censura contra el funcionario aguarda la reunión de Labor Parlamentaria, para reclamar que se trate este jueves su proyecto de resolución, aunque aún no tiene los dos tercios para el tratamiento sobre tablas.

El peronismo tiene 25 votos y podría sumar 3 de Convicción Federal que responden a los gobernadores aliados de Salta Gustavo Sáenz, de Catamarca, Raúl Jalil, 2 santacruceños, 2 de Provincias Unidas, y una salteña, con lo cual alcanzaría 34 votos, pero lejos de abrir el recinto de sesiones

De este modo, la suerte de Adorni depende de la postura que asuman los 10 radicales, 2 radicales, y de los 2 legisladores del Frente de la Concordia, 1 de Despierta Chubut, y uno de la Neuquenidad.