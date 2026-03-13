Causa Andis: Diego Spagnuolo declaró ante la justicia y negó las acusaciones

Spagnuolo aseguró que, de igual manera que Karina Milei, habría sido víctima de inteligencia ilegal al ser objeto de grabaciones clandestinas.

spagnulolomilei Causa ANDIS: Los mensajes borrados del celular de Diego Spagnuolo no pueden recuperarse

Mientras que afirmó que algunos audios que circularon en ese contexto no serían auténticos, sino material manipulado o realizado con IA. El exfuncionario hizo referencia a los presuntos audios en los que se escucha a una persona denunciar el pago de dádivas.

Mientras que su defensa había apelado ante la Cámara Federal porteña el procesamiento dictado en su contra y pidió que se declare la nulidad de la causa al afirmar que los audios “fueron obtenidos de forma ilícita, adulterados o incluso creados mediante inteligencia artificial”, lo que para el equipo defensor sería motivo suficiente para invalidar toda la investigación judicial.

“Si la prueba inicial es inválida, toda la investigación debe anularse”, señaló el escrito, que argumenta además que las grabaciones presentan “fallas técnicas”, como cortes, ausencia de metadatos y posibles manipulaciones.