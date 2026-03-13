Causa Andis: Diego Spagnuolo declaró ante la justicia y negó las acusaciones

El exdirector de la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad se presentó ante en Comodoro Py y cuestionó la autenticidad de las grabaciones que se le atribuyen.
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó este viernes en los tribunales de Comodoro Py para declarar en el marco de la investigación por presuntas irregularidades y supuestos pedidos de coimas dentro del disuelto organismo.
En su paso por la sede judicial, el exfuncionario rechazó las acusaciones y puso en duda la autenticidad de los audios que desataron el escándalo.
El abogado acudió en calidad de testigo para brindar declaratoria en una investigación paralela que lleva adelante el fiscal Carlos Stornelli.
La causa se originó debido a una presentación realizada por Karina Milei, hermana del presidente y actual Secretaria General de Presidencia por el material presuntamente grabado en despachos oficiales de manera ilegal.
Spagnuolo aseguró que, de igual manera que Karina Milei, habría sido víctima de inteligencia ilegal al ser objeto de grabaciones clandestinas.
Mientras que afirmó que algunos audios que circularon en ese contexto no serían auténticos, sino material manipulado o realizado con IA. El exfuncionario hizo referencia a los presuntos audios en los que se escucha a una persona denunciar el pago de dádivas.
Mientras que su defensa había apelado ante la Cámara Federal porteña el procesamiento dictado en su contra y pidió que se declare la nulidad de la causa al afirmar que los audios “fueron obtenidos de forma ilícita, adulterados o incluso creados mediante inteligencia artificial”, lo que para el equipo defensor sería motivo suficiente para invalidar toda la investigación judicial.
“Si la prueba inicial es inválida, toda la investigación debe anularse”, señaló el escrito, que argumenta además que las grabaciones presentan “fallas técnicas”, como cortes, ausencia de metadatos y posibles manipulaciones.
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