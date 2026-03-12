El pedido de disculpas de Manuel Adorni: "La palabra no debió ser 'deslomarse'"

image

Adorni en “Argentina Week”: “Argentina es tierra fértil para cualquier inversión”

Manuel Adorni sostuvo este miércoles que “durante los próximos años las áreas de “minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología y agroindustria” van a "experimentar una revolución tras revolución hasta llegar a los estándares globales”.

Al cerrar la “Argentina Week”en Nueva York, Adorni sostuvo que “Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se pueda imaginar”.

“Durante los próximos años cada una de estas áreas que les nombré va a experimentar una revolución tras otra hasta llegar a los estándares globales”, dijo y subrayó que “este evento fue una muestra de lo que será la Argentina capaz de incorporarse al mundo. Un país que vuelve a expandir sus fronteras a nivel internacional, pero también a nivel local. Un país federal en donde todas las provincias que hoy parecen marchitas vuelven a florecer libres de las ataduras políticas que, hasta acá, o hasta que asumimos nosotros el gobierno, las reprimían”.

Además, sumó: “Veremos desarrollarse un montón de sectores primarios, sí, pero contrario a lo que creen algunos la inversión en sectores de alta productividad no generará una desindustrialización, sino lo opuesto. Argentina se convertirá en una nación capaz de integrar verticalmente sus cadenas de valor de acuerdo a los estándares y necesidades de todo el hemisferio”.