El pedido de disculpas de Manuel Adorni: "La palabra no debió ser 'deslomarse'"

El Jefe de Gabinete publicó un mensaje luego de sus polémicas declaraciones tras su viaje a Nueva York, donde su esposa fue parte de la comitiva oficial.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas este jueves por haber dicho que estaba “deslomándose” en Nueva York, adonde viajó junto a su esposa como parte de la comitiva oficial por la ‘Argentina Week’.
“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”, planteó desde sus redes sociales el funcionario.
Y señaló que "detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas".
Adorni señaló que “todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie. Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente”. Y en su mensaje en X cerró: “Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.
Manuel Adorni sostuvo este miércoles que “durante los próximos años las áreas de “minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología y agroindustria” van a "experimentar una revolución tras revolución hasta llegar a los estándares globales”.
Al cerrar la “Argentina Week”en Nueva York, Adorni sostuvo que “Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se pueda imaginar”.
“Durante los próximos años cada una de estas áreas que les nombré va a experimentar una revolución tras otra hasta llegar a los estándares globales”, dijo y subrayó que “este evento fue una muestra de lo que será la Argentina capaz de incorporarse al mundo. Un país que vuelve a expandir sus fronteras a nivel internacional, pero también a nivel local. Un país federal en donde todas las provincias que hoy parecen marchitas vuelven a florecer libres de las ataduras políticas que, hasta acá, o hasta que asumimos nosotros el gobierno, las reprimían”.
Además, sumó: “Veremos desarrollarse un montón de sectores primarios, sí, pero contrario a lo que creen algunos la inversión en sectores de alta productividad no generará una desindustrialización, sino lo opuesto. Argentina se convertirá en una nación capaz de integrar verticalmente sus cadenas de valor de acuerdo a los estándares y necesidades de todo el hemisferio”.
