Día del Maestro: Milei destacó el rol de los docentes, más allá del ajuste

Uno de los principales ejes de su discurso fue la importancia de la perseverancia por encima de la inteligencia. “Ser un buen alumno significa levantar la mano para pedir la palabra. Significa hacer la tarea aunque tengan ganas de jugar. Significa intentarlo de nuevo cuando una cuenta no sale o cuando una palabra cuesta leerla”, sostuvo.

En esa línea, Milei afirmó: “Tan importante como la inteligencia es la constancia. El que se sienta día a día a intentarlo otra vez, tarde o temprano aprende”. También destacó la necesidad de perder el miedo a equivocarse como parte del aprendizaje. “El que pierde el miedo a aprender, que no es otra cosa que perder el miedo a equivocarse, sigue creciendo y mejorando toda su vida”, señaló.

Javier Milei encabezará el acto oficial por el Día del Maestro en la sede de Educación.

El Presidente también vinculó la formación escolar con el aprendizaje de las normas de convivencia. “Ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar. Empieza en el aula, en el recreo, en la vereda de la escuela o en la propia casa”, afirmó, y mencionó acciones cotidianas como ayudar a un compañero, respetar los turnos, cuidar los espacios y tratar bien a quienes son diferentes.

Milei utilizó además una comparación entre el funcionamiento de un país y el de un aula. “Un país funciona igual que un aula: si todos hacen su parte, aunque sea pequeña, entre todos hacemos que salga bien”, sostuvo. Para el Presidente, los hábitos cotidianos forman parte de un “entrenamiento para la vida en sociedad” y cada acción individual puede afectar a los demás.

El mandatario también habló sobre la construcción del carácter a partir de pequeñas acciones. “El carácter es como una casa y en una casa todas las piezas son igual de importante hasta las que no se ven”, explicó. En ese sentido, mencionó llegar a horario, pedir perdón, guardar las cosas en su lugar y esperar el turno para hablar como hábitos que, con el tiempo, contribuyen a formar una persona.

Milei sostuvo además que los alumnos pueden influir positivamente sobre sus compañeros sin necesidad de ocupar cargos o posiciones de poder. “No hace falta ser grande ni famoso ni tener un cargo importante para influir sobre los demás”, afirmó. Al finalizar, volvió a destacar a los docentes y a las familias: “Detrás de cada uno de ustedes hay una maestra o un maestro que los vio crecer, que corrigió cuadernos hasta tarde, que se acordó del cumpleaños de cada uno”, dijo antes de cerrar con su mensaje sobre el papel de las aulas en el futuro del país.