De todos modos, junto con la restitución del beneficio, la ANSES le aplicó una retención mensual del 20% “a los efectos del recupero de los fondos indebidamente percibidos”. Así, de los más de $15,6 millones que debía cobrar mensualmente, se le debían restar $3.136.630,81 “hasta alcanzar la suma de $660.052.338,87”.

Cristina Fernández de Kirchner.

Idas y vueltas desde 2010

Cristina empezó a cobrar el beneficio en diciembre de 2010, dos meses después del fallecimiento del exmandatario Néstor Kirchner, ocurrido el 27 de octubre de ese año. Sin embargo, tanto esta prestación como la jubilación de privilegio que percibía como expresidenta quedaron en la mira por sus causas judiciales.

En 2024, después de que quedó firme la condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad, el Gobierno decidió dar de baja la jubilación y la pensión de privilegio. En una resolución, ANSES cuestionó el merecimiento por su situación judicial.

“Durante el mandato del Presidente (Javier) Milei, Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, argumentó el entonces vocero presidencial Manuel Adorni.

Cristina Kirchner apeló esta medida y, en junio de 2026, la Justicia ordenó que se le restituya la pensión por viudez. La asignación vitalicia como exmandataria quedó en suspenso tras su condena y aún no volvió a percibirla.