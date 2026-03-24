Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a militantes durante la marcha por el 24 de marzo

La movilización formó parte de la conmemoración por un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, en una jornada marcada por la presencia de organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos en distintos puntos de la Ciudad.

Embed #Ahora El pueblo pasó por San José 1111 y Cristina dió el pañuelo para que lo lleven a la plaza de mayo #NuncaMás pic.twitter.com/5kk5CQMAdr — Cristina Libre (@cfk_libre) March 24, 2026

Como en años anteriores, La Cámpora partió desde la ex ESMA en una marcha hacia el centro porteño, aunque en esta ocasión sumó el paso frente al domicilio de la ex presidenta como parte del recorrido.

cfk 24-3 Una multitud estuvo en San José 1111 para acompañar a CFK en el dia de la memoria

El despliegue callejero incluyó homenajes a los 30.000 desaparecidos y la reivindicación de políticas de memoria impulsadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Tras la parada en Constitución, las columnas continuaron su recorrido hacia la Plaza de Mayo, donde se realizó el acto central con la participación de organismos de derechos humanos y otras agrupaciones.