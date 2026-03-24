Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a militantes durante la marcha por el 24 de marzo

La ex presidenta se mostró desde su departamento en Constitución, desplegó un pañuelo de “Memoria, Verdad y Justicia” y fue respaldada por columnas de La Cámpora
Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento en San José 1111, donde se encuentra detenida cunmliendo su condena a seis años de preción, saludó a los manifestantes que se movilizaban por el Día de la Memoria y desplegó un pañuelo blanco con la consigna “Memoria, Verdad, Justicia” ante una multitud que se concentró frente al edificio.
La aparición se produjo durante el paso de columnas de La Cámpora, que incluyeron una parada en ese punto antes de continuar hacia la Plaza de Mayo para participar del acto central convocado para la tarde.
La ex mandataria se asomó en más de una ocasión al balcón a medida que avanzaba la movilización. Primero lo hizo cuando comenzaron a llegar los primeros grupos, y luego volvió a salir para esperar el arribo del grueso de la columna.
La militancia respondió con cánticos y muestras de apoyo, entre ellos consignas vinculadas a su situación judicial y reclamos por su liberación, en el marco de la campaña “Cristina Libre”.
La movilización formó parte de la conmemoración por un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, en una jornada marcada por la presencia de organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos en distintos puntos de la Ciudad.
Como en años anteriores, La Cámpora partió desde la ex ESMA en una marcha hacia el centro porteño, aunque en esta ocasión sumó el paso frente al domicilio de la ex presidenta como parte del recorrido.
El despliegue callejero incluyó homenajes a los 30.000 desaparecidos y la reivindicación de políticas de memoria impulsadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Tras la parada en Constitución, las columnas continuaron su recorrido hacia la Plaza de Mayo, donde se realizó el acto central con la participación de organismos de derechos humanos y otras agrupaciones.
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