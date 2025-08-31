Cristina: Milei fracasó en la macroeconomía y en la vida cotidiana de los argentinos"

Cristina llamó a la sociedad a reflexionar sobre las causas más profundas de la crisis. El mensaje de la expresidenta se difundió mediante un audio enviado desde su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, y fue reproducido en un acto encabezado en Mar del Plata por la candidata del frente Fuerza Patria en la quinta sección electoral, Fernanda Raverta. El encuentro se realizó en el Club AGP, con la presencia de decenas de militantes.

“Una cosa es ser panelista y otra cosa es ser Presidente. Son dos cosas bien diferentes. He visto hablar a miles de presuntos expertos en canales de televisión, y nadie puede hoy decir que las políticas que ellos desplegaban no hayan fracasado en la Argentina”, señaló Kirchner.

La exmandataria acompañó sus críticas con un video proyectado durante el acto que exhibía imágenes de Milei en distintos episodios polémicos. “Son casi cuatro minutos francamente aterradores. Espero que los hayan visto de día, porque si los mirás después de las nueve de la noche, no dormís”, ironizó.

Autocrítica de Cristina

Cristina Kirchner también planteó una autocrítica al preguntarse: “¿Qué nos pasó a los argentinos para validar electoralmente tales desatinos?”. Y agregó que explicar el triunfo de Milei solo a partir del “fracaso del Frente de Todos” resulta insuficiente: “Es una coartada para no indagar sobre nuestros pliegues más escondidos y oscuros como sociedad”.

En otro pasaje, profundizó en el impacto económico de las políticas libertarias: “La gente se endeuda con la tarjeta de crédito para comprar comida, los jubilados deben optar entre comer o comprar remedios, y los discapacitados sufren humillaciones para que no les quiten la pensión”. También mencionó a pequeños comerciantes y trabajadores de plataformas digitales que ven caer sus ingresos de forma acelerada.

No obstante, advirtió que “el fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía, esa misma de la que Milei presumía dar cátedra en televisión”. Señaló que el Presidente “niega el problema de la economía bimonetaria” y que sus decisiones frente a la volatilidad cambiaria “profundizan la concentración del poder económico”.

Cristina concluyó que se trata de “un fracaso anunciado” y sostuvo que “de cada crisis la gente sale peor, pero el poder económico más concentrado y poderoso”. En ese marco, insistió en la necesidad de “un debate profundo sobre nuestras frustraciones como país” y convocó a retomar la militancia política: “No solamente militantes electorales, sino militantes políticos”.

Una foto con el Indio Solari

El mismo día, su hijo Máximo Kirchner publicó una foto de la expresidenta junto al músico Carlos “Indio” Solari, acompañada por un llamado a votar al frente Fuerza Patria. “El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político deja clara la finalidad de su proscripción”, escribió el diputado en Instagram.

Con este nuevo pronunciamiento, la expresidenta volvió a instalarse en el centro de la escena electoral, apuntando directamente contra la gestión de Milei y reforzando su respaldo a las candidaturas del peronismo bonaerense.