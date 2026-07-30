Cuál es el nuevo límite que fijó el Gobierno para compras en el exterior

ARCA oficializó que el tope de US$ 3.000 corresponde al valor del producto y no incluye el costo de envío. La medida también simplifica requisitos para importar mercadería destinada a uso personal.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un nuevo marco para las compras online en el exterior realizadas mediante el sistema puerta a puerta. A través de la Resolución General 5884/2026, estableció en US$ 3.000 el límite del valor FOB para importar mercadería destinada a uso personal y aclaró que los costos de envío no se computarán dentro de ese monto.
La disposición alcanza a los envíos postales internacionales cuyo contenido no supere ese valor y establece que cada paquete podrá incluir hasta tres unidades de una misma especie de producto, siempre que no exista una finalidad comercial.
Además del nuevo límite, la normativa elimina distintos requisitos que hasta ahora debían cumplir este tipo de envíos. Entre ellos, quedan exceptuados de las normas técnicas del Sistema Digital de Identificación de Productos (SiDIP), de restricciones económicas, de medidas antidumping y compensatorias y de controles posteriores realizados por otros organismos.
La única excepción corresponde a los medicamentos para uso personal o familiar, que seguirán requiriendo la autorización previa de la ANMAT para poder ingresar al país.
La resolución complementa el Decreto 604/2026, publicado el 17 de julio, que unificó el régimen de importaciones por correo y equiparó las condiciones con las de los couriers privados.
Ese decreto también dispuso que las compras de hasta US$ 400 queden exentas del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un máximo de cinco operaciones por persona al año. El esquema reemplazó al vigente desde 2019, que contemplaba una franquicia de apenas US$50 por envío, aunque permitía hasta doce operaciones anuales.
Como parte de la simplificación del sistema, el operador postal deberá presentar una declaración anticipada ante la Aduana antes de la llegada del paquete. Luego, el destinatario tendrá un plazo de 24 horas para validar o corregir la información. Si el envío supera el límite de US$3000 o excede las tres unidades de un mismo producto, deberá tributar los impuestos previstos por el régimen general de importación.
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