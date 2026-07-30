Cuál es el nuevo límite que fijó el Gobierno para compras en el exterior

Cómo se complementa con los cambios recientes

La resolución complementa el Decreto 604/2026, publicado el 17 de julio, que unificó el régimen de importaciones por correo y equiparó las condiciones con las de los couriers privados.

Ese decreto también dispuso que las compras de hasta US$ 400 queden exentas del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un máximo de cinco operaciones por persona al año. El esquema reemplazó al vigente desde 2019, que contemplaba una franquicia de apenas US$50 por envío, aunque permitía hasta doce operaciones anuales.

Como parte de la simplificación del sistema, el operador postal deberá presentar una declaración anticipada ante la Aduana antes de la llegada del paquete. Luego, el destinatario tendrá un plazo de 24 horas para validar o corregir la información. Si el envío supera el límite de US$3000 o excede las tres unidades de un mismo producto, deberá tributar los impuestos previstos por el régimen general de importación.