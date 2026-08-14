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Diego Santilli y Luis Caputo viajaron a Catamarca para firmar acuerdos por obras clave

El jefe de Gabinete y el ministro estuvieron reunidos con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez, de Catamarca y Santiago del Estero respectivamente.

En un nuevo gesto de acercamiento entre el Gobierno nacional y las provincias, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezaron una jornada de trabajo en la provincia de Catamarca donde se mostraron junto al gobernador local, Raúl Jalil, y el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez, bajo un eje central: el impulso a proyectos de infraestructura regional y la descentralización de la gestión vial.

Durante la reunión, los funcionarios avanzaron en la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. Según informó Presidencia, se trata de una obra hídrica estratégica orientada a mejorar el abastecimiento de agua potable y potenciar el desarrollo de las comunidades interprovinciales.

La medida busca optimizar el mantenimiento, la seguridad vial y la operatividad de los corredores clave de la región mediante una administración de cercanía, infromaron fuentes oficiales a través de un comunicado

La delegación del Ejecutivo nacional contó además con la presencia del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

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Con este despliegue, el Gobierno nacional buscó ratificar que, pese al rechazo parcial de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad en el Senado, y cierta distancia tomada por los gobernadores aliados, la coordinación con las administraciones provinciales se mantiene sin interferencias para la ejecución de obras y el traspaso de rutas nacionales.

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