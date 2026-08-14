Diego Santilli y Luis Caputo viajaron a Catamarca para firmar acuerdos por obras clave

La delegación del Ejecutivo nacional contó además con la presencia del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Con este despliegue, el Gobierno nacional buscó ratificar que, pese al rechazo parcial de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad en el Senado, y cierta distancia tomada por los gobernadores aliados, la coordinación con las administraciones provinciales se mantiene sin interferencias para la ejecución de obras y el traspaso de rutas nacionales.