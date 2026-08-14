Diego Santilli y Luis Caputo viajaron a Catamarca para firmar acuerdos por obras clave

El jefe de Gabinete y el ministro estuvieron reunidos con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez, de Catamarca y Santiago del Estero respectivamente.
En un nuevo gesto de acercamiento entre el Gobierno nacional y las provincias, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezaron una jornada de trabajo en la provincia de Catamarca donde se mostraron junto al gobernador local, Raúl Jalil, y el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez, bajo un eje central: el impulso a proyectos de infraestructura regional y la descentralización de la gestión vial.
Durante la reunión, los funcionarios avanzaron en la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. Según informó Presidencia, se trata de una obra hídrica estratégica orientada a mejorar el abastecimiento de agua potable y potenciar el desarrollo de las comunidades interprovinciales.
En paralelo, la comitiva nacional y las autoridades provinciales rubricaron una serie de convenios para delegar en la provincia de Catamarca la gestión integral de diversos tramos de rutas nacionales, un objetivo de corto plazo que tiene el Poder Ejecutivo.
La medida busca optimizar el mantenimiento, la seguridad vial y la operatividad de los corredores clave de la región mediante una administración de cercanía, infromaron fuentes oficiales a través de un comunicado
La delegación del Ejecutivo nacional contó además con la presencia del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.
Con este despliegue, el Gobierno nacional buscó ratificar que, pese al rechazo parcial de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad en el Senado, y cierta distancia tomada por los gobernadores aliados, la coordinación con las administraciones provinciales se mantiene sin interferencias para la ejecución de obras y el traspaso de rutas nacionales.
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