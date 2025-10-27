El Congreso que se viene: quiénes son los diputados renovaron su banca

En la provincia de Buenos Aires, por la Alianza La Libertad Avanza (LLA) fueron reelectos cuatro legisladores que actualmente forman parte del bloque PRO: Diego Santilli -quien encabezó la lista-, Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba.

En territorio bonaerense, por el lado de Fuerza Patria sumaron un nuevo mandato Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Agustina Propato y Hugo Yasky.

En la Ciudad de Buenos Aires, por la Alianza LLA fue reelegido Nicolás Emma, quien había ingresado a la Cámara Baja en 2023 en reemplazo de Javier Milei. También logró la renovación Sabrina Ajmechet.

En cuanto a Fuerza Patria, Itai Hagman, quien estuvo al frente de la lista, también consiguió otro periodo en Diputados.

En Córdoba, Laura Rodríguez Machado fue cuarta en la lista de LLA y logró ingresar. Por Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota obtuvo la reelección.

En La Pampa, Por Fuerza Patria, Varinia Lis Marín consiguió la reelección. En La Rioja, por la misma fuerza, Gabriela Pedrali, consiguió renovar su banda.

Mientras que por LLA en Mendoza fueron reelectos la radical Pamela Verasay y el libertario Álvaro Martínez.

Por LLA, en Río Negro consiguió la renovación Aníbal Tortoriello. También por el lado libertario, en Salta Carlos Zapata logró mantener su banca. Gladys Medina, segunda en la lista de Primero Tucumán también resultó elegida.

Los que no fueron reelectos

Los legisladores peronistas que no lograron su objetivo fueron el salteño Emilio Estrada, la jujeña Leila Chaer, el cordobés Pablo Carro y el riojano Ricardo Herrera.

Tampoco consiguieron su reelección los diputados bonaerenses de Encuentro Federal que fueron con el nuevo espacio político de Provincias Unidas: Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, y Emilio Monzó.

La chubutense del PRO Ana Clara Romero y la santafesina de Democracia para Siempre, Melina Giorgi, también formaron parte de las listas de Provincias Unidas y no pudieron conseguir su reelección. El cordobés Ignacio Garcia Aresca ya se sabía que tenia pocas posibilidades porque figuraba quinto en las lista del mismo espacio.

En cambio tenía menos expectativa de conseguir su reelección el cordobes Oscar Agost Carreño, quien se presentó por el PRO, aunque sin ser reconocido por las autoridades que encabeza Mauricio Macri.

El diputado de izquierda Juan Carlos Giordano no logró su reelección pero igual asumirá dentro de un año por el sistema de rotación que tiene esa agrupación ya que figuró tercero en la lista del Frente de Izquierda de la provincia de Buenos Aires.

Otro de los diputados que vieron frustrada su reelección fueron Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos, y Juan Manuel López de la Coalición Cívica.