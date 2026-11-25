La medición de la inflación no refleja el verdadero impacto del gasto fijo en luz, gas, transporte, educación y salud en el presupuesto familiar, que absorbe la mayor parte de los ingresos, afecta otros consumos y hasta obliga a endeudarse a muchas familias.
En los últimos meses, el debate económico en la Argentina parece transitar por dos carriles paralelos que rara vez se cruzan. Por un lado, el de las planillas oficiales y la macroeconomía; por el otro, el de la economía doméstica, donde el estancamiento de la actividad y la pérdida del poder adquisitivo marcan el ritmo de los hogares.
Lejos de consolidar una recuperación sostenida, el país atraviesa un freno prolongado cuyo peso recae, de manera desproporcionada, sobre la clase media.
Uno de los puntos más sensibles de este escenario es la distancia entre los índices de precios y el costo real de vida. Si bien las mediciones de inflación muestran una dinámica determinada, la metodología actual no termina de reflejar el verdadero impacto que tienen las subas de tarifas y servicios esenciales en el presupuesto familiar.
Cuando el gasto fijo en luz, gas, transporte, educación y salud absorbe la mayor parte de los ingresos, el margen de maniobra desaparece y la caída del salario real se vuelve tangible, más allá de cualquier promedio estadístico.
A este deterioro del ingreso se suma una presión financiera creciente. Para sostener su nivel de vida o simplemente cubrir gastos corrientes, miles de familias han recurrido al endeudamiento a través de tarjetas de crédito y préstamos personales con tasas de interés elevadas, comprometiendo sus ingresos futuros.
En paralelo, el recorte presupuestario en áreas sensibles —con un impacto directo en la calidad y el acceso a los servicios de salud— obliga a los sectores medios a absorber costos que antes contaban con mayor respaldo estatal.
El panorama del trabajo tampoco ofrece señales alentadoras. A lo largo de estos tres años, el cierre de comercios y pequeñas y medianas empresas se ha traducido en una pérdida significativa de empleo registrado. La falta de inversión productiva retroalimenta este círculo vicioso: sin capitales que apuesten a la producción y al desarrollo local, la generación de puestos de trabajo genuinos se estanca y el mercado interno continúa debilitándose.
Si bien es innegable que el contexto internacional y los conflictos bélicos globales generan volatilidad y condicionan a las economías emergentes, atribuir la crisis actual únicamente a factores externos resulta insuficiente. Las dificultades que atraviesa el país responden, en gran medida, a decisiones de gestión interna y a un enfoque económico marcado por una fuerte rigidez doctrinaria, donde el equilibrio fiscal se persigue a expensas de la actividad económica y el tejido social.
La salida de este laberinto no vendrá de la mano de un ajuste perpetuo. La historia económica demuestra que ningún país logra desarrollarse únicamente recortando gastos sin un plan de crecimiento. La única vía sostenible para revertir este proceso es fomentar la inversión, impulsar la producción y crear riqueza genuina. De lo contrario, la Argentina corre el riesgo de seguir atrapada en lo que hoy parece ser su principal trampa: la administración de su propia decadencia.
Luis Cagliari es empresario y productor agropecuario.
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