A este deterioro del ingreso se suma una presión financiera creciente. Para sostener su nivel de vida o simplemente cubrir gastos corrientes, miles de familias han recurrido al endeudamiento a través de tarjetas de crédito y préstamos personales con tasas de interés elevadas, comprometiendo sus ingresos futuros.

En paralelo, el recorte presupuestario en áreas sensibles —con un impacto directo en la calidad y el acceso a los servicios de salud— obliga a los sectores medios a absorber costos que antes contaban con mayor respaldo estatal.

El panorama del trabajo tampoco ofrece señales alentadoras. A lo largo de estos tres años, el cierre de comercios y pequeñas y medianas empresas se ha traducido en una pérdida significativa de empleo registrado. La falta de inversión productiva retroalimenta este círculo vicioso: sin capitales que apuesten a la producción y al desarrollo local, la generación de puestos de trabajo genuinos se estanca y el mercado interno continúa debilitándose.

Inversión y producción para generar riqueza genuina

Si bien es innegable que el contexto internacional y los conflictos bélicos globales generan volatilidad y condicionan a las economías emergentes, atribuir la crisis actual únicamente a factores externos resulta insuficiente. Las dificultades que atraviesa el país responden, en gran medida, a decisiones de gestión interna y a un enfoque económico marcado por una fuerte rigidez doctrinaria, donde el equilibrio fiscal se persigue a expensas de la actividad económica y el tejido social.

La salida de este laberinto no vendrá de la mano de un ajuste perpetuo. La historia económica demuestra que ningún país logra desarrollarse únicamente recortando gastos sin un plan de crecimiento. La única vía sostenible para revertir este proceso es fomentar la inversión, impulsar la producción y crear riqueza genuina. De lo contrario, la Argentina corre el riesgo de seguir atrapada en lo que hoy parece ser su principal trampa: la administración de su propia decadencia.

Luis Cagliari es empresario y productor agropecuario.