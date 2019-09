El desafío de reinsertar a la población carcelaria juvenil

En una entrevista realizada por la doctora Marcela Losardo en el ciclo Justicia Abierta de Infobae, Budiño explicó que la población carcelaria integrada por niños en términos convencionales necesita de una sociedad que se interese en ellos y los ayude a encauzar sus vidas a través de la educación.

"Estoy convencida de que una sociedad que no se involucra y no apuesta fuertemente a ese segmento tiene garantizado un futuro bastante oscuro, porque es la etapa de la vida formativa y es la etapa en donde más se puede trabajar en pos de la resocialización", explicó Budiño.

Luego de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, la Casación es el tribunal más importante en materia penal dentro de la jurisdicción bonaerense. Por allí pasan cuestiones muy particulares como las de los menores en conflicto con la ley penal.

"En esta etapa tengo un particular interés por estudiar y profundizar la competencia que tengo en materia de menores porque eso es nuevo. Ahora nosotros realizamos los pronunciamientos que involucran las decisiones en niños de 16 a 18 años", destacó la magistrada.

Budiño explicó que es más fácil recuperar a un niño "porque (la niñez) es una etapa de formación aún y de hecho creo que ahí hay un terreno muy interesante para trabajar. Creo que la educación es la herramienta fundamental para acotar al mínimo la reincidencia y cualquier vinculación a futuro con el delito".

ADEMÁS:

La Justicia de EEUU suspendió el juicio por la expropiación de YPF

Alberto Fernández: "Vamos a integrar Buenos Aires al resto del país"

La jueza indicó que a pesar de que el tribunal solo revisa pronunciamientos judiciales y no aborda directamente la problemática infanto-juvenil, "lo que tiene que ver con niñez y con infancia es una temática donde siempre se están profundizando académicamente las cuestiones".

"Es un tema de los que más me gustan y me parece el gran desafío. Es donde, reitero, está el terreno para sembrar un futuro esperanzador no solamente para estas personas sino para la sociedad en su conjunto", señaló Budiño.

La magistrada consideró que a pesar de que se trata de niños que han entrado en conflicto con la ley penal y que están en un proceso y muchos cumplen su pena, hay que aprovechar "la oportunidad del Estado de tenerlos bajo su esfera y en esa etapa poder brindarles las herramientas de educación, y con ello me refiero a la formación que va a hacer la gran diferencia a futuro".

Delitos de índole sexual

La jueza también destacó que ha habido un crecimiento de la cantidad de causas que tienen que ver con delitos contra la integridad sexual. Según Budiño esto tiene que ver con que las víctimas "se han ido animando a denunciar y esto es un gran avance".

"Eran delitos que no se veían en la cantidad que se ven hoy", destacó la jueza, quien consideró que esta situación implica un avance desde dos puntos de vista.

"El primero, desde la concientización de lo que esto implica como lesión a derechos y el segundo porque es una confianza en la Justicia para denunciar este tipo de hechos y depositar confianza en que esto puede llegar a buen puerto".

En este sentido, Budiño señaló que antes este tipo de denuncias implicaban "un descrédito o una suerte de imaginario colectivo de que no pasaba nada con estas denuncias. Hemos evolucionado porque el número lo indica".

La jueza destacó que para que se judicialicen estos casos ha sido muy importante el "compromiso desde el ámbito educativo, desde el de la salud, desde el periodismo, desde todos los actores sociales que entienden que estas temáticas no tienen que quedar en la esfera de la intimidad y tampoco son problemas de uno, que es un problema de todos y que todos tenemos que ayudar a que esto termine".