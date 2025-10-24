Política |

El Gobierno autorizó a otra empresa a prestar servicios de rampa

Lo hizo a través de la Disposición 38/2025 de la Secretaría de Transporte. Ya hay nueve compañías en condiciones de realizar estas prestaciones en el país.

El Gobierno Nacional autorizó a la empresa Acciona Servicios Argentina S.A. a explotar servicios aeroportuarios operacionales en tierra y de rampa en general.

La medida se hizo oficial a través de la Disposición 38/2025 de la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía de la Nación.

ADEMÁS: Milei y Caputo se reunirán con el CEO de JP Morgan

“Esta nueva habilitación forma parte de la desregulación y apertura del sector aerocomercial impulsado por el Gobierno Nacional para fortalecer la oferta de servicios aeroportuarios en todo el país con el objetivo de promover la competencia y la eficiencia en la operación”, se informó.

image

También informaron que Acciona Servicios Argentina S.A., perteneciente a la multinacional española Acciona está “especializada en servicios aeroportuarios y con base en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, podrá prestar servicios de rampa general y operaciones en tierra en los siguientes aeropuertos: Aeroparque, Tucumán, Córdoba, Salta, San Carlos de Bariloche, Rosario, Mendoza, Jujuy, Posadas, Iguazú, Corrientes, Calafate, Ushuaia, Chapelco y Neuquén, entre otros”.

ADEMÁS: Aerolíneas Argentinas: asamblea de pilotos afectó alrededor de 60 vuelos

“La compañía se convierte en la novena empresa autorizada a operar servicios de rampa en el país, junto a Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A., MNZS S.A., Jet Handling FBO S.A. y Swissport Argentina S.A. habilitadas en 2025”, agregaron desde la Secretaría de Transporte.

Y cerraron: “Con este nuevo ingreso al mercado aéreo del país, el Gobierno Nacional continúa consolidando la apertura aerocomercial y el crecimiento del sector, mejorando la conectividad, ampliando la oferta de vuelos y elevando la calidad de los servicios para pasajeros y aerolíneas, a la vez que brinda a las compañías que vuelan más herramientas para operar en cielo y tierra, favoreciendo directamente al turismo y la economía”.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados