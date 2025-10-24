El Gobierno autorizó a otra empresa a prestar servicios de rampa

La medida se hizo oficial a través de la Disposición 38/2025 de la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía de la Nación.

“Esta nueva habilitación forma parte de la desregulación y apertura del sector aerocomercial impulsado por el Gobierno Nacional para fortalecer la oferta de servicios aeroportuarios en todo el país con el objetivo de promover la competencia y la eficiencia en la operación”, se informó.

image

También informaron que Acciona Servicios Argentina S.A., perteneciente a la multinacional española Acciona está “especializada en servicios aeroportuarios y con base en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, podrá prestar servicios de rampa general y operaciones en tierra en los siguientes aeropuertos: Aeroparque, Tucumán, Córdoba, Salta, San Carlos de Bariloche, Rosario, Mendoza, Jujuy, Posadas, Iguazú, Corrientes, Calafate, Ushuaia, Chapelco y Neuquén, entre otros”.

“La compañía se convierte en la novena empresa autorizada a operar servicios de rampa en el país, junto a Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A., MNZS S.A., Jet Handling FBO S.A. y Swissport Argentina S.A. habilitadas en 2025”, agregaron desde la Secretaría de Transporte.

Y cerraron: “Con este nuevo ingreso al mercado aéreo del país, el Gobierno Nacional continúa consolidando la apertura aerocomercial y el crecimiento del sector, mejorando la conectividad, ampliando la oferta de vuelos y elevando la calidad de los servicios para pasajeros y aerolíneas, a la vez que brinda a las compañías que vuelan más herramientas para operar en cielo y tierra, favoreciendo directamente al turismo y la economía”.