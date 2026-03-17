El Gobierno designó veedores en la AFA y auditará sus cuentas durante 180 días

La resolución se apoya en objeciones previas de la IGJ, que cuestionó la falta de entrega de documentación y el intento de la AFA de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, esa mudanza fue “ficticia” y la entidad continúa bajo su jurisdicción.

El conflicto entre el Gobierno y la conducción de la AFA escaló en las últimas semanas. Desde la entidad calificaron la medida como una “veeduría ilegítima”, rechazaron la existencia de irregularidades y adelantaron que recurrirán a la Justicia para frenar su implementación.

Si bien la veeduría no implica una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano, abre una auditoría formal sobre uno de los sectores más relevantes del fútbol argentino. Sus resultados podrían derivar en sanciones administrativas, nuevos requerimientos o una profundización del conflicto judicial.