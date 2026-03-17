El Gobierno oficializó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud: ¿Qué implica esta decisión?

Todos los países del mundo, a excepción de Liechtenstein, Niue, Islas Cook y ahora Estados Unidos y la Argentina, forman parte de la OMS.

“La OMS, junto al gobierno de Alberto Fernández, nos llevaron al encierro más grande de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”, mencionó el entonces vocero presidencial. Para cerrar el comunicado de aquel periodo, sostuvo que el retiro de la Argentina le daría al país “mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto de intereses que requiere, mayor disponibilidad de recursos y reafirmará el camino de soberanía, también en materia de salud".

¿Qué implica la salida de Argentina de la OMS?

Paola García Rey, directora Adjunta en Argentina de Amnistía Internacional, advirtió el año pasado que retirarse de la OMS implica “aislarse de la comunidad internacional” y cortar el flujo de información y cooperación que permite anticipar y enfrentar brotes o pandemias. “Las implicancias pueden tener impactos severos en el ejercicio del derecho a la salud", advirtió en aquella oportunidad cuando la Argentina anunció su salida de la OMS que se terminó de concretar hoy.

Además, sin el respaldo de la OMS el país “pierde protocolos, alertas tempranas y lineamientos compartidos”, lo que puede traducirse en diagnósticos tardíos y falta de equipamiento ante futuras emergencias sanitarias.

En cuanto a la salud, uno de los aspectos más preocupantes tiene que ver con la continuidad de programas de vacunación, el tratamiento de enfermedades como el VIH y la tuberculosis, y la salud sexual y reproductiva.

García Rey también advirtió que perder ese respaldo puede significar esfuerzos adicionales para las provincias, que deberán enfrentar solas campañas de prevención y atención primaria.