Política |

El Gobierno planea eliminar y fusionar más organismos del Estado

Aseguran que el Gobierno lo comunicará esta semana, y que será un proceso que se realizará por etapas.

Esta semana, el Gobierno de Javier Milei, anunciaría la eliminación y fusión de algunos organismos del Estado. Una iniciativa que tomó más fuerza tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Struzenegger.

ADEMÁS: Milei sobre Kast: "Es una enorme alegría el aplastante triunfo de mi amigo"

Milei y Struzenegger

El objetivo oficial es replicar el ajuste realizado entre 2023 y julio de 2025 para avanzar con una reducción adicional del 10% del personal estatal, lo que implicaría alrededor de 28.000 bajas más en un año.

En cuanto a los organismos descentralizados, el Gobierno planea cierres parciales, que incluyen la eliminación de áreas duplicadas, reorganización de funciones y la no renovación de contratos. Este recorte rondaría entre 15.000 y 16.000 puestos, lo que representa una reducción cercana al 13%.

Por otro lado, las empresas públicas deberían aportar entre 12.000 y 13.000 bajas, equivalentes a una reducción aproximada del 14%. En este punto, el Poder Ejecutivo ve con buenos ojos la privatización, concesión o liquidación de compañías, lo que permitiría reducir personal sin que todas las salidas se contabilicen como despidos directos.

En estos días, sería Manuel Adorni quien comunique esta medida en las conferencias que realiza habitualmente. Y desde el ministerio aseguran que "va a ser en etapas".

El Gobierno trabaja a contrarreloj ya que las facultades que se le otorgaron a Javier Milei, con la Ley Bases, vencerán en julio y muchas de las medidas planificadas no se podrían ejecutar después de esa fecha.

Según fuentes consultadas, los organismos que están bajo la lupa son el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), pero al haber sido creados bajo la ley no podrían ser eliminados, solamente si la medida pasa por el Congreso: "Al estar creados por ley no es posible disolverlos, pero quizás se agarran de las facultades de la Ley Bases para fusionar algunos organismos".

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados