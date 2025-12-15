El Gobierno planea eliminar y fusionar más organismos del Estado

Milei y Struzenegger

El objetivo oficial es replicar el ajuste realizado entre 2023 y julio de 2025 para avanzar con una reducción adicional del 10% del personal estatal, lo que implicaría alrededor de 28.000 bajas más en un año.

En cuanto a los organismos descentralizados, el Gobierno planea cierres parciales, que incluyen la eliminación de áreas duplicadas, reorganización de funciones y la no renovación de contratos. Este recorte rondaría entre 15.000 y 16.000 puestos, lo que representa una reducción cercana al 13%.

Por otro lado, las empresas públicas deberían aportar entre 12.000 y 13.000 bajas, equivalentes a una reducción aproximada del 14%. En este punto, el Poder Ejecutivo ve con buenos ojos la privatización, concesión o liquidación de compañías, lo que permitiría reducir personal sin que todas las salidas se contabilicen como despidos directos.

En estos días, sería Manuel Adorni quien comunique esta medida en las conferencias que realiza habitualmente. Y desde el ministerio aseguran que "va a ser en etapas".

El Gobierno trabaja a contrarreloj ya que las facultades que se le otorgaron a Javier Milei, con la Ley Bases, vencerán en julio y muchas de las medidas planificadas no se podrían ejecutar después de esa fecha.

Según fuentes consultadas, los organismos que están bajo la lupa son el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), pero al haber sido creados bajo la ley no podrían ser eliminados, solamente si la medida pasa por el Congreso: "Al estar creados por ley no es posible disolverlos, pero quizás se agarran de las facultades de la Ley Bases para fusionar algunos organismos".