El Gobierno reunió a la mesa política para frenar la ofensiva opositora en Diputados

Karina Milei encabezó el encuentro antes del viaje presidencial a Estados Unidos. El oficialismo busca evitar el quórum opositor y avanzar en las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.
El Gobierno reunió este martes a la mesa política en la Casa Rosada para definir la estrategia legislativa frente a la sesión opositora prevista para este jueves en la Cámara de Diputados y avanzar en las negociaciones con los gobernadores. El oficialismo busca impedir que la oposición reúna el quórum necesario para debatir el rechazo al DNU 70/23, la extensión de la emergencia en discapacidad y un proyecto sobre endeudamiento familiar.
El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien decidió permanecer en Buenos Aires mientras Javier Milei viaja a Estados Unidos. La reunión también estuvo enfocada en las conversaciones con mandatarios provinciales para conseguir respaldos legislativos y avanzar con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.
Además de Karina Milei, participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo ausente porque se encuentra en Tailandia por la reunión anual del FMI y el Banco Mundial.
La reunión se realizó horas antes de la partida del Presidente hacia Washington, prevista para las 23. Durante su estadía, Milei mantendrá encuentros con empresarios, hablará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos y participará de un acto contra el antisemitismo organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Según su entorno, Karina Milei se quedó en el país para atender actividades en Buenos Aires y seguir de cerca la gestión.
En paralelo, el Ejecutivo prepara nuevas reuniones de Santilli con gobernadores para acelerar las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que el oficialismo pretende tratar en el Senado hacia fines de octubre. La semana pasada, el jefe de Gabinete se reunió con Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes.
Santilli también viajó a Salta junto a Karina Milei para inaugurar una planta de litio con los gobernadores Gustavo Sáenz, de esa provincia, y Raúl Jalil, de Catamarca. Un día antes, ambos funcionarios se habían mostrado con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante el inicio del traspaso de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.
El Gobierno busca aprovechar la presencia de varios mandatarios provinciales en la Ciudad de Buenos Aires por la Conferencia de Federalismo Fiscal para continuar las conversaciones. Entre los asistentes previstos figuran Jorge Macri, Carlos Sadir, de Jujuy; Martín Llaryora, de Córdoba; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Leandro Zdero, de Chaco; y Gustavo Sáenz, de Salta.
En el plano legislativo, el oficialismo intenta evitar que la oposición avance este jueves con una sesión que incluye el rechazo al DNU 70/23, la extensión de la emergencia en discapacidad y el tratamiento de una ley sobre endeudamiento familiar. La estrategia apunta a convencer a los aliados que todavía no definieron su postura para que no faciliten el quórum.
La preocupación del Gobierno también se vincula con el reciente fallo de la Corte Suprema que volvió a suspender la venta irrestricta de tierras a extranjeros. Para reforzar su posición parlamentaria, el oficialismo convocó a otra sesión para el 21 de octubre, con iniciativas propias sobre discapacidad y endeudamiento que, según la Casa Rosada, implicarían costos menores o nulos para el Estado.
Además, La Libertad Avanza busca incorporar al temario el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el oficialismo prevé dictaminar este miércoles. Un integrante de la mesa política había anticipado que el encuentro serviría para repasar distintos asuntos, con especial atención a la estrategia en el Congreso y a las negociaciones que el Gobierno mantiene con las provincias.
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