El Gobierno reunió a la mesa política para frenar la ofensiva opositora en Diputados

En paralelo, el Ejecutivo prepara nuevas reuniones de Santilli con gobernadores para acelerar las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que el oficialismo pretende tratar en el Senado hacia fines de octubre. La semana pasada, el jefe de Gabinete se reunió con Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes.

Santilli también viajó a Salta junto a Karina Milei para inaugurar una planta de litio con los gobernadores Gustavo Sáenz, de esa provincia, y Raúl Jalil, de Catamarca. Un día antes, ambos funcionarios se habían mostrado con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante el inicio del traspaso de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.

El Gobierno busca aprovechar la presencia de varios mandatarios provinciales en la Ciudad de Buenos Aires por la Conferencia de Federalismo Fiscal para continuar las conversaciones. Entre los asistentes previstos figuran Jorge Macri, Carlos Sadir, de Jujuy; Martín Llaryora, de Córdoba; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Leandro Zdero, de Chaco; y Gustavo Sáenz, de Salta.

En el plano legislativo, el oficialismo intenta evitar que la oposición avance este jueves con una sesión que incluye el rechazo al DNU 70/23, la extensión de la emergencia en discapacidad y el tratamiento de una ley sobre endeudamiento familiar. La estrategia apunta a convencer a los aliados que todavía no definieron su postura para que no faciliten el quórum.

La preocupación del Gobierno también se vincula con el reciente fallo de la Corte Suprema que volvió a suspender la venta irrestricta de tierras a extranjeros. Para reforzar su posición parlamentaria, el oficialismo convocó a otra sesión para el 21 de octubre, con iniciativas propias sobre discapacidad y endeudamiento que, según la Casa Rosada, implicarían costos menores o nulos para el Estado.

Además, La Libertad Avanza busca incorporar al temario el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el oficialismo prevé dictaminar este miércoles. Un integrante de la mesa política había anticipado que el encuentro serviría para repasar distintos asuntos, con especial atención a la estrategia en el Congreso y a las negociaciones que el Gobierno mantiene con las provincias.