El Gobierno sacó un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada y pondrían uno de Messi

Tras la medida, la administración libertaria evalúa una serie de alternativas para reemplazar las piezas. En lugar del retrato del exmandatario y la primera dama, en Balcarce 50 hablan de la posibilidad de enmarcar una lámina de algún procer argentino, entre los que destacan Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca. Sin embargo, la figura que más se impone por estas horas es la del capitán de la Selección argentina campeona del mundo, el ídolo popular Lionel Messi.

Con intención de respetar la “historicidad y coherencia del espacio”, las copias removidas fueron enviadas al Museo de Bicentenario de Casa Rosada a la espera de un proceso de preservación. Algo similar ocurrió con la pieza original del francés, el pintor oficial de la familia Perón, que en 2020, luego de la firma de un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, el equipo de Conservación Restauración de Patrimonio Cultural sometió a una serie de estudios preliminares de laboratorio y fotografía para avanzar con su restauración.

La remoción se inscribe dentro de una serie de medidas adoptadas por la actual gestión vinculadas al “reordenamiento” simbólico de espacios públicos. En 2024, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello ya había impulsado la quita de imágenes y bustos de figuras como Eva Perón y Néstor Kirchner en dependencias de ANSES.

Esa línea de acción se profundizó en febrero de 2025 con la remoción de una gigantografía en la exESMA que recordaba el momento en que Néstor Kirchner ordenó descolgar el cuadro de Jorge Rafael Videla en el Colegio Militar.

La decisión se enmarca en lo que el presidente Javier Milei define como una “batalla cultural”, orientada a redefinir los símbolos y referencias del Estado.