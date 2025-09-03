Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

Las polémicas declaraciones se dieron en una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés, que fue publicada este miércoles. Consultado sobre la conflictividad política, Milei fue contundente: "La estrategia del kirchnerismo es ‘destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme’".

video (16)

El presidente afirmó que la oposición, de cara a las elecciones, está aplicando la "estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada". Agregó que esto también implica "inventar mentiras para tratar de desprestigiarme".

En otro tramo de la entrevista, y en medio del escándalo de los audios, el mandatario defendió a su hermana. "Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal", destacó.

“Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería una cosa verdaderamente fabulosa, porque empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente”, afirmó.

Milei también redobló sus críticas a la izquierda y se negó a negociar con ellos. "No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país", sostuvo, y calificó a los socialistas del siglo XXI como "psicópatas".

El encuentro con Louis Sarkozy se produjo el viernes pasado, en el final de una semana sacudida por el escándalo de las filtraciones de audios del expulsado titular de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Ese mismo día, trascendieron escuchas ilegales a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia.