El nuevo vocero presidencial inicia su gestión en reemplazo de Adorni y se espera su primera conferencia

Las dos presentaciones también servirán para que el líder de La Libertad Avanza haga equilibrio entre las dos grandes vertientes de su entorno: en Casa Rosada con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en la Fundación Faro con Caputo.

El gesto hacia la fundación que conduce Agustín Laje se produce apenas días después de que la Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Alejandro Ramírez - funcionario alineado con Karina Milei-, iniciara una investigación sobre el financiamiento de la entidad. Esta decisión impactó de lleno en la tropa del asesor presidencial, conocida como "Las Fuerzas del Cielo".

El apuro de la Casa Rosada por formalizar la asunción de Ravier responde también a la necesidad de reordenar la comunicación oficial tras la salida de Adorni, que mantiene su cargo como jefe de Gabinete, pese a las críticas externas e internas.

Además, Milei quiere dejar ordenado el tema antes de emprender una nueva agenda internacional. El próximo miércoles, partirá rumbo a Madrid para asistir a eventos empresariales y académicos, y posteriormente viajará a EE.UU. para participar en Nueva York de las celebraciones por el Día de la Independencia junto a Donald Trump.

En ese contexto, se espera que Ravier brinde su conferencia en los próximos días. Desde sus redes sociales, envió algunas señales sobre su nueva tarea: "Trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina".