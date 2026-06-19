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Los viejos tuits y videos de Milei contra Adrian Ravier: "chanta", "burro", "imbécil total"

Los mensajes del Presidente contra quien acaba de ser designado como su vocero ocurrieron en 2018 y ahora lo nombró en lugar de Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei nombró al legislador libertario Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial tras la salida de Manuel Adorni, quien sigue como jefe de Gabinete.

La designación implica un cambio en una de las áreas más visibles del Ejecutivo, ya que la vocería presidencial es el canal institucional a través del cual se difunden las principales medidas del Gobierno y se responde a consultas de la prensa.

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Qué pensaba Milei de Ravier en 2018

Por entonces, Javier Milei insultaba a Adrián Ravier con descalificaciones como: "chanta", "burro", "imbécil total", en redes sociales.

ADEMÁS: Manuel Adorni se reunió con Milei en Olivos

Pero su crítica no se detenía ahí. También decía que “el caso del excelentísimo Dr. Ravier es la combinación del uso de la falacia del hombre de paja, poco rigor académico por sus falencias matemáticas que llevan a que sea inconsistente en sus afirmaciones y contaminación emocional en las críticas”, cuando participaba como panelista en programas de televisión.

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En este sentido, afirmaba que “Ravier carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV. Es lento y poco formado. Mirás sus videos y tarda mucho tiempo en dar argumentos básicos. Eso denota además poco conocimiento. De hecho, es flojo en microeconomía y matemáticas y se nota mucho”

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