Los viejos tuits y videos de Milei contra Adrian Ravier: "chanta", "burro", "imbécil total"

Pero su crítica no se detenía ahí. También decía que “el caso del excelentísimo Dr. Ravier es la combinación del uso de la falacia del hombre de paja, poco rigor académico por sus falencias matemáticas que llevan a que sea inconsistente en sus afirmaciones y contaminación emocional en las críticas”, cuando participaba como panelista en programas de televisión.

Embed VIDEO RETRO Javier Milei llamaba "chanta" y "mentiroso" al flamante vocero Adrián Ravier pic.twitter.com/uT8sNgV9Gj — minutouno (@minutounocom) June 19, 2026

En este sentido, afirmaba que “Ravier carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV. Es lento y poco formado. Mirás sus videos y tarda mucho tiempo en dar argumentos básicos. Eso denota además poco conocimiento. De hecho, es flojo en microeconomía y matemáticas y se nota mucho”