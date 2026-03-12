Milei y su hermana Karina salieron a respaldar a Manuel Adorni

El Presidente, su hermana y los principales referentes de LLA salieron a defendier al Jefe de Gabinete en las redes sociales
El presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvieron este jueves a usar sus redes sociales para expresar el “apoyo total e incondicional” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las críticas por haber incluido a su esposa en el vieja oficial a Nueva York.
La actitud del mandatario y su hermana fue seguida por los referentes del espacio político que se hicieron eco del apoyo en las redes sociales de inmediato
“Frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, señaló la funcionaria en su cuenta oficial de la red social X.
Mientras que Milei expresó: “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!”
En ese marco, el propio Presidente se dedicó a retuitear mensajes de diversos usuarios que expresaron su apoyo a Adorni en medio del escándalo político.
Ante la escalada de críticas por haber incluido a su esposa en el viaje oficial a Nueva York por el Argentina Week, Diego Santilli, ministro del Interior, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, le brindaron su respaldo. También se sumaron Santiago Caputo y Luis Petri.
“Ayer, hoy y siempre junto a Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos”, expresó Menem.
“No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Adorni”, escribió Santilli en sus redes sociales.
Sandra Pettovello, la titular de Capital Humano compartió una foto al lado de Adorni con el mensaje “siempre juntos”, a lo que se subió el ministro de Economía Luis Caputo con un “¡pero claro!“.
A lo largo de la tarde, también se expresaron el asesor Santiago Caputo y los referentes de la agrupación que se mueve bajo su órbita.
“No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para Adorni”, publicó Caputo.
El ex ministro de Defensa y uno de los nombres fuertes dentro de la Cámara Baja, Luis Petri, simplificó el posteo con una frase: “Te banco fuerte @madorni!! Espalda con espalda!”.
Desde la organización política juvenil Las Fuerzas del Cielo no vacilaron en remarcar la honestidad de Adorni y criticaron a los periodistas que señalaron que Caputo “ayudó a filtrar” el video en el que se ve al ex vocero tomar un vuelo privado con destino a Punta del Este, Uruguay.
Uno de los mensajes más vehementes fue el de Agustín Romo, legislador bonaerense. “El que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor”, disparó aunque sin mayores detalles.
