El PRO redobla la presión sobre Adorni y pide su salida

El legislador porteño del PRO Darío Nieto cuestionó la versión del jefe de Gabinete sobre el origen de sus inversiones en Bitcoin y afirmó que “mintió varias veces”.
La polémica por las criptomonedas declaradas por Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo político y comenzó a tensar la relación entre el Gobierno nacional y sus aliados. Desde el PRO, el legislador porteño Darío Nieto cuestionó duramente las explicaciones del jefe de Gabinete sobre el origen de su patrimonio en Bitcoin y consideró que, por la magnitud de la controversia, debería dar un paso al costado.
“No le creo”, afirmó Nieto al referirse al relato de Adorni sobre las inversiones que habría realizado años atrás. El dirigente del PRO, que aseguró conocer el ecosistema cripto, sostuvo que la explicación oficial presenta inconsistencias técnicas y políticas.
Según explicó, las operaciones con Bitcoin quedan registradas en una cadena de bloques pública, conocida como blockchain, aunque no permite identificar automáticamente a la persona detrás de una billetera digital. “La blockchain es como un gran libro contable en el que queda todo registrado. Es transparente, podés ver todas las transacciones, pero no sabés si esa wallet es de Manuel Adorni, de Darío Nieto o de cualquier otra persona”, señaló.
El legislador también puso en duda que Adorni haya participado de la comunidad Bitcoin argentina en los primeros años del desarrollo de esa tecnología. “En 2014 la comunidad Bitcoin en Argentina era muy chica, eran personas que estaban investigando la tecnología, no era algo masivo ni una inversión tradicional. Era una apuesta de muchísimo riesgo”, explicó.
Para Nieto, el problema excede la cuestión patrimonial y se transformó en una crisis política para el Gobierno. “El mayor problema es que toma de boludos a los argentinos. No es que mintió una vez, mintió varias veces. Primero dijo que estaba todo en regla, después en el Congreso dijo lo mismo y luego aparece otra explicación distinta”, afirmó.
El dirigente porteño reconoció que el PRO mantiene coincidencias con el rumbo económico de la gestión de Javier Milei y recordó que su espacio acompañó iniciativas como la Ley Bases y otras reformas impulsadas por el oficialismo. Sin embargo, marcó una diferencia en este caso: “Acompañar lo que está bien no significa no decir lo que está mal”.
Además, vinculó la crisis con el impacto político que genera la exposición del jefe de Gabinete. “La semana pasada el Gobierno tuvo buenas noticias económicas, bajó la inflación, bajó el riesgo país, mejoró la calificación crediticia, pero cuando hablamos de economía, educación o salud estamos hablando de Adorni. Cuando una persona está por encima del rumbo de un país, hay algo que está mal”, sostuvo.
Mientras crece la presión política, desde sectores opositores avanzan con la posibilidad de convocar a Adorni al Congreso para que brinde explicaciones. La senadora Carolina Moisés aseguró que existe un escenario inédito ante la eventual aplicación de mecanismos constitucionales que nunca fueron utilizados desde la reforma de 1994.
“O lo echan ustedes o lo sacamos nosotros”, afirmó la legisladora, al reclamar una definición del Poder Ejecutivo sobre la continuidad del funcionario. Según explicó, la primera instancia sería una interpelación en el Senado, para la cual -según su evaluación- existirían los votos necesarios.
La dirigente señaló que el artículo 101 de la Constitución habilita al Congreso a convocar al jefe de Gabinete y eventualmente avanzar hacia una moción de censura, aunque aclaró que se trata de un procedimiento que nunca fue aplicado en la práctica.
“Debería resolverlo el Poder Ejecutivo. Este funcionario debiera haber renunciado comprendiendo el nivel de daño que está generando no solamente a su gobierno, sino al país”, sostuvo Moisés.
La senadora también cuestionó que Adorni haya planteado asistir al Senado para realizar un informe de gestión y pidió que no se trate la situación como una presentación rutinaria. “No podemos legitimar que este señor vaya y se siente ahí a hacer de cuenta que no pasa nada”, afirmó.
En paralelo, defendió que la discusión no implica que el Senado haya abandonado otras tareas legislativas, aunque reconoció que la crisis desplazó parte de la agenda prevista. “Esto se convirtió en una prioridad”, señaló.
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