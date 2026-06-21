El PRO redobla la presión sobre Adorni y pide su salida

Para Nieto, el problema excede la cuestión patrimonial y se transformó en una crisis política para el Gobierno. “El mayor problema es que toma de boludos a los argentinos. No es que mintió una vez, mintió varias veces. Primero dijo que estaba todo en regla, después en el Congreso dijo lo mismo y luego aparece otra explicación distinta”, afirmó.

El dirigente porteño reconoció que el PRO mantiene coincidencias con el rumbo económico de la gestión de Javier Milei y recordó que su espacio acompañó iniciativas como la Ley Bases y otras reformas impulsadas por el oficialismo. Sin embargo, marcó una diferencia en este caso: “Acompañar lo que está bien no significa no decir lo que está mal”.

Además, vinculó la crisis con el impacto político que genera la exposición del jefe de Gabinete. “La semana pasada el Gobierno tuvo buenas noticias económicas, bajó la inflación, bajó el riesgo país, mejoró la calificación crediticia, pero cuando hablamos de economía, educación o salud estamos hablando de Adorni. Cuando una persona está por encima del rumbo de un país, hay algo que está mal”, sostuvo.

Escenario inédito

Mientras crece la presión política, desde sectores opositores avanzan con la posibilidad de convocar a Adorni al Congreso para que brinde explicaciones. La senadora Carolina Moisés aseguró que existe un escenario inédito ante la eventual aplicación de mecanismos constitucionales que nunca fueron utilizados desde la reforma de 1994.

“O lo echan ustedes o lo sacamos nosotros”, afirmó la legisladora, al reclamar una definición del Poder Ejecutivo sobre la continuidad del funcionario. Según explicó, la primera instancia sería una interpelación en el Senado, para la cual -según su evaluación- existirían los votos necesarios.

La dirigente señaló que el artículo 101 de la Constitución habilita al Congreso a convocar al jefe de Gabinete y eventualmente avanzar hacia una moción de censura, aunque aclaró que se trata de un procedimiento que nunca fue aplicado en la práctica.

“Debería resolverlo el Poder Ejecutivo. Este funcionario debiera haber renunciado comprendiendo el nivel de daño que está generando no solamente a su gobierno, sino al país”, sostuvo Moisés.

La senadora también cuestionó que Adorni haya planteado asistir al Senado para realizar un informe de gestión y pidió que no se trate la situación como una presentación rutinaria. “No podemos legitimar que este señor vaya y se siente ahí a hacer de cuenta que no pasa nada”, afirmó.

En paralelo, defendió que la discusión no implica que el Senado haya abandonado otras tareas legislativas, aunque reconoció que la crisis desplazó parte de la agenda prevista. “Esto se convirtió en una prioridad”, señaló.