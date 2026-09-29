El secretario de Discapacidad está internado tras sufrir un accidente con su moto

Pablo Di Liscia fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos graves y fracturas múltiples luego de un accidente que se produjo en la General Paz.
Pablo Di Liscia, quien asumió recientemente como nuevo secretario nacional de Discapacidad, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Pirovano, luego de haber sufrido un grave accidente en la madrugada de este martes.
De acuerdo con el parte del SAME, a las 4:30 se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta sobre la avenida General Paz, a la altura de Panamericana, frente al DOT, en sentido al Riachuelo.
En el lugar, personal médico asistió a un motociclista de 60 años, quien presentaba politraumatismo grave, fracturas múltiples y deterioro sensorio, por lo que fue trasladado al Hospital Pirovano con solicitud de shock room.
Di Liscia sufrió fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. Al momento del choque llevaba casco. El equipo médico lo mantiene bajo observación y le brinda asistencia respiratoria, principalmente por la medicación analgésica indicada para controlar el dolor.
El estado clínico es delicado debido a la cantidad de lesiones, aunque no presenta compromiso neurológico ni riesgo de vida y por ahora, los profesionales no definieron cuánto tiempo deberá continuar internado ni si requerirá una licencia durante su recuperación.
Según la actualización informada por el Hospital Pirovano a las 17:11, el funcionario se encuentra actualmente en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM).
La internación se conoció luego de que Di Liscia no se presentara a una actividad que tenía prevista este martes en el área de Pensiones, según fuentes de la Secretaría Nacional de Discapacidad confirmaron.
Di Liscia asumió recientemente como secretario nacional de Discapacidad, luego de que el Gobierno formalizara su designación al frente del organismo. Su llegada al cargo se produjo apenas una semana atrás, tras la salida de su antecesor. Alejandro Vilches, quien había ordenado una auditoria en el Andis.
Esa investigación reveló desvíos “técnicamente indefendibles” con montos que en algunos casos superaron en un 1.972 % a los abonados por otras reparticiones públicas como el PAMI. Los expedientes, que analizan compras realizadas durante 2025 y fueron incorporados a la causa que instruye el fiscal federal Franco Picardi, abarcan desde la duplicación de pagos en facturas hasta inconsistencias en entregas de prótesis no efectuadas pero consignadas como recibidas.
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