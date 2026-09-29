El secretario de Discapacidad está internado tras sufrir un accidente con su moto

El estado clínico es delicado debido a la cantidad de lesiones, aunque no presenta compromiso neurológico ni riesgo de vida y por ahora, los profesionales no definieron cuánto tiempo deberá continuar internado ni si requerirá una licencia durante su recuperación.

Según la actualización informada por el Hospital Pirovano a las 17:11, el funcionario se encuentra actualmente en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM).

La internación se conoció luego de que Di Liscia no se presentara a una actividad que tenía prevista este martes en el área de Pensiones, según fuentes de la Secretaría Nacional de Discapacidad confirmaron.

Di Liscia asumió recientemente como secretario nacional de Discapacidad, luego de que el Gobierno formalizara su designación al frente del organismo. Su llegada al cargo se produjo apenas una semana atrás, tras la salida de su antecesor. Alejandro Vilches, quien había ordenado una auditoria en el Andis.

Esa investigación reveló desvíos “técnicamente indefendibles” con montos que en algunos casos superaron en un 1.972 % a los abonados por otras reparticiones públicas como el PAMI. Los expedientes, que analizan compras realizadas durante 2025 y fueron incorporados a la causa que instruye el fiscal federal Franco Picardi, abarcan desde la duplicación de pagos en facturas hasta inconsistencias en entregas de prótesis no efectuadas pero consignadas como recibidas.