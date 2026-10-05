Lo que se debe comprometer el Estado nacional es “pagar las compensaciones y actualizaciones” a los prestadores, señalaron los asistentes al encuentro entre el Gobierno, la Comisión Episcopal Argentina (CEA) y los padres de los discapacitados
La reunión entre representantes del Ministerio de Salud, la Iglesia Católica, para hablar sobre la falta de pago en los tratamientos para discapacitados, terminó con el reclamó por parte de los padres de los afectados para que el Gobierno no solo abone lo que debe, sino que también actualice los montos.
La reunión, “es un gesto, pero los gestos solos no alcanzan. Los gestos se traducen en realidades. Los gestos no alcanzan, como dice el dicho: ‘De buenas intenciones está hecho el camino del infierno’”, dijo la coordinadora de la Mesa de Discapacidad, María Baya Casal, a la prensa, al terminar el encuentro.
El Gobierno recibió a representantes de la Comisión Episcopal Argentina (CEA) para explicar sus políticas sobre discapacidad, a menos de 45 días de que el papa León XIV al Cotolengo Don Orione en noviembre,
Para Baya Casal “se abre un espacio de diálogo entre la C omisión Episcopal Argentina, el área de discapacidad y Salud. Quedamos en una próxima reunión. Es un camino que recién empieza”.
La representante de parientes de discapacitados destacó que “nos llevamos tareas para hacer, pasar en limpio algunos datos para poder entregar” y destacó que “a lo que se debe comprometer el Gobierno es a pagar las compensaciones (a los prestadores de servicios), más las actualizaciones del 2023 al 2025; esa sería la deuda actual”.
En la última semana de septiembre, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, renunció a su cargo en medio de las discusiones en el oficialismo por los recortes en el área incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 que presentó el Gobierno.
El funcionario formalizó su salida del Gobierno mediante una carta que dirigió al ministro de Salud, Mario Lugones, luego de haberse presentado ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Haber reconocido que se debía “al menos 70.000 millones de pesos” a los prestadores.
También Vilches había realizado una auditoria en la cual se habrían detectado sobre precios en medicamentos varias veces por encima de lo que pagan otras instituciones como el PAMI
Vilches había llegado a la Secretaría de Discapacidad en agosto del año pasado luego de que apartaran del cargo a Diego Spagnuolo, tras la difusión de audios que hablaban sobre un supuesto entramado de coimas entre prestadores de servicios y funcionarios.
Ahora, Baya Casal destacó que la visita del Papa a la Argentina, en noviembre, es “un gesto concreto donde la sociedad debe mirar y prestar atención”, que “despabila bastante a la sociedad, y tal vez a las autoridades, también”.
De parte del Gobierno participaron el jefe de Gabinete del Ministerio, Roberto Olivieri, y funcionarios del área. En representación del episcopado participaron el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; además de Baya Casal.
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