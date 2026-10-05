La representante de parientes de discapacitados destacó que “nos llevamos tareas para hacer, pasar en limpio algunos datos para poder entregar” y destacó que “a lo que se debe comprometer el Gobierno es a pagar las compensaciones (a los prestadores de servicios), más las actualizaciones del 2023 al 2025; esa sería la deuda actual”.

En la última semana de septiembre, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, renunció a su cargo en medio de las discusiones en el oficialismo por los recortes en el área incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 que presentó el Gobierno.

El funcionario formalizó su salida del Gobierno mediante una carta que dirigió al ministro de Salud, Mario Lugones, luego de haberse presentado ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Haber reconocido que se debía “al menos 70.000 millones de pesos” a los prestadores.

También Vilches había realizado una auditoria en la cual se habrían detectado sobre precios en medicamentos varias veces por encima de lo que pagan otras instituciones como el PAMI

Vilches había llegado a la Secretaría de Discapacidad en agosto del año pasado luego de que apartaran del cargo a Diego Spagnuolo, tras la difusión de audios que hablaban sobre un supuesto entramado de coimas entre prestadores de servicios y funcionarios.

Ahora, Baya Casal destacó que la visita del Papa a la Argentina, en noviembre, es “un gesto concreto donde la sociedad debe mirar y prestar atención”, que “despabila bastante a la sociedad, y tal vez a las autoridades, también”.

De parte del Gobierno participaron el jefe de Gabinete del Ministerio, Roberto Olivieri, y funcionarios del área. En representación del episcopado participaron el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; además de Baya Casal.