El encuentro comenzó con la marcha peronista y el himno nacional, continuó con una intervención del streamer “El Peroncho” y cerró con un video hecho con inteligencia artificial en el que Juan Domingo Perón habla sobre los problemas de la Argentina actual y reflexiona sobre la Argentina del futuro.

"El año pasado decían que terminábamos en tres listas y un día hubo unidad. Va a haber unidad", destacó Massa al retirarse del teatro.

Cristina Kirchner saludó a la militancia

Lejos de San Fernando, La Cámpora movilizó a su militancia a San José 1111. Allí, la expresidenta Cristina Kirchner, que cumple prisión domiciliaria, se asomó al balcón de su departamento para saludar a los manifestantes durante largos minutos.

El líder de la agrupación, Máximo Kirchner, estuvo horas antes en la inauguración de una unidad básica en La Pampa que lleva los nombres de sus dos padres y ex presidentes. "Vamos a trabajar hasta el último día para que Cristina sea candidata”, aseguró el diputado nacional en el Día de la Militancia, efeméride que recuerda la vuelta del general Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, tras 17 años en el exilio.

“Cristina está buscando recuperar sus derechos, y somos millones de argentinos y argentinos quienes queremos ejercer nuestro derecho de elegir libremente en als elecciones de 2027. Las encuestas del lado que se te ocurra que salgan muestran a Cristina en la mayoría de las veces en el primer o segundo lugar de preferencia del pueblo argentino. Sustraerle a la sociedad argentina la posibilidad de poder elegir libremente y más en el estado actual de la economía, es un sinsentido”, agregó.