Fernández: "Lo que hicimos mal lo corregiremos; lo que no hicimos, lo haremos"

Fernández encabezó un acto al mediodía en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde puso en marcha 25 obras públicas, en 15 provincias y a diferencia de lo que expresó el domingo, cuando admitió que "algunas cosas" no se hicieron bien, le pidió a quienes no votaron al oficialismo que "piensen" si al país le conviene volver a las políticas aplicadas antes de su asunción en diciembre de 2019.

“En noviembre no interrumpamos la marcha que empezamos, sabemos que tenemos cosas que corregir, lo que no hicimos lo haremos y los errores que cometimos no los volveremos a cometer”, prometió de cara a las elecciones legislativas de Noviembre.

Embed

A su vez, hizo referencia a lo ocurrido el pasado domingo en las urnas: “A los que no nos votaron les pido por favor que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019”.

A modo de arenga, Fernández le habló a los militantes de cara a las elecciones generales de fin de año: “Que ningún militante baje los brazos, con la convicción de siempre. Vamos a golpearle la puerta el vecino que no fue a votar y explicarles lo que está en juego, que está en juego el futuro. No el futuro de este Gobierno, es el futuro de ellos. Lo que está en juego es que la argentina se ponga de pie, que el trabajo vuelva. Está en juego que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí. Eso es lo que está en juego”.

ADEMÁS:

“Nosotros valoramos mucho la democracia. La valoramos mucho, porque siempre hemos sido las primeras víctimas cuando la democracia se interrumpió. Es por eso que escuchamos la voz del pueblo. La voz del pueblo es la música más maravillosa, como decía el General. Cómo no escucharla”, comentó el Presidente haciendo hincapié en el revés electoral registrado días atrás.

“Nosotros estamos muy preocupados para que después de todo el dolor que la pandemia causó, la Argentina se levante y recupere orgullosa y una vez más camina la senda de tranquilidad y normalidad. No para unos pocos, sino para todos”, comentó a lo largo de su discurso en Almirante Brown.

“Estamos en campaña, para que les voy a mentir. Empezó la campaña definitiva”, sostuvo el Presidente.

En el acto el Presidente se mostró exclusivamente con funcionarios de su riñón, entre ellos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Desarrollo, Matías Kulfas. El gobernador bonaerense, que suele acompañarlo a este tipo de eventos, estuvo ausente.

Fernández puso en marcha desde la provincia de Buenos Aires, desde el partido bonaerense de Almirante Brown, 25 obras públicas en 14 provincias, con una inversión de 3.114 millones de pesos y que se suman a las más de 2500 que se encuentran en desarrollo, según precisaron fuentes oficiales.