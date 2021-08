Fernández: "No voy a traicionar a Cristina, a Máximo ni a Massa"

"Hoy leía un tuit del ‘Cuervo’ (Andrés Larroque) que decía que a Alberto lo castigan porque no traicionó a Cristina. No voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa, ni a ninguno de ustedes, no voy a traicionar al pueblo que me votó”, puntualizó el primer mandatario al hablar en un acto en Tecnópolis, del que los gobernadores del Frente de Todos y las cabezas de listas de todo el país.

Fernández hizo un balance de lo trabajado durante la pandemia y lanzó nuevas críticas contra el macrismo.

Hay un país que representamos nosotros, que cree en un Estado presente, un Estado igualador, y que creen profundamente en la democracia y en la instituciones de la república, y otro país que no cree en la Justicia Social, y que cada uno debe salvarse solo", afirmó en el inicio de su discurso.

En esa línea, el mandatario cuestionó la gestión del macrismo, y aseguró que con su asunción, el gobierno logró “poner al Estado de pie, presente” para “nivelar todas las caídas que el macrismo había creado”.

En el reconocimiento de los funcionarios de Gobierno que combatieron la pandemia, Fernández hizo mención especial al rol del ex ministro de salud, Ginés González García. “Pusimos un Estado en movimiento para que la salud esté al acceso de quién lo necesitara”, afirmó el presidente.

"Había vuelto el sarampión en la Argentina. Habían abandonado el hospital público. Pero nosotros pusimos el Estado de pie y presente para nivelar las caídas que ellos habían generado", dijo el presidente en el predio ubicado en el partido bonaerense de Vicente López.

Fernández dijo que el Gobierno no pudo "evitar las muertes" por coronavirus pero destacó que "nadie quedó abandonado sin atención médica".

"Preservamos la vida de argentinos y argentinas", afirmó el presidente, al encabezar el encuentro del Frente de Todos, del que participaron gobernadores y candidatos a diputados y senadores de las distintas provincias, todo bajo la consigna central de la campaña, "La Argentina que queremos".

Además de destacar los programas IFE destinado a sectores más vulnerables, y el ATP, para sostener a las pequeñas empresas, el mandatario puntualizó en el desarrollo del turismo para dar vuelta la página a la crisis originada por la pandemia. “La Argentina este año va a volar de turismo. Bienvenido sea que después de tanto dolor salgamos al disfrute”, afirmó al mencionar el programa PreViaje.

Sobre las próximas elecciones legislativas, el presidente advirtió que si la sociedad "se equivoca y no tiene memoria podemos tomar un camino donde la salud y la educación pública no es la prioridad".

"Nosotros proponemos la producción, el desendeudamiento. Ahora si vamos a poder hacer lo que soñamos. Llegó el momento del crecimiento. Ese es el camino que le pido a los argentinos que tomen", dijo Fernández.

"Es una pena pensar que tanto esfuerzo pueda caer en saco roto por el canto de sirenas de los que maltrataron la educación, la ciencia y la tecnología, los que facilitaron la timba financiera y destruyeron el trabajo", señaló en otro tramo de su discurso.

Por último, el presidente le pidió a los integrantes del Frente de Todos que transmitan "una explosión de confianza en los argentinos", de cara a las PASO y las elecciones legislativas.

"En estas dos semanas que quedan salgamos con la fuerza militante que tenemos, porque nosotros no renegamos de la política. Tenemos todas las posibilidades de construir la Argentina que soñamos", dijo.