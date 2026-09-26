Leo Nardini confirmó que quiere ser candidato a gobernador de Buenos Aires en 2027

El intendente de Malvinas Argentinas planteó la necesidad de un recambio generacional y propuso una gestión provincial con mayor presencia territorial, modernización y protagonismo de los municipios.
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, confirmó su voluntad de competir por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027 y planteó la necesidad de iniciar una nueva etapa de transformación y modernización de la gestión provincial. El jefe comunal sostuvo que tiene “la vocación” de aportar su experiencia municipal y provincial a un proyecto bonaerense.
Durante una entrevista periodística, Nardini señaló que la Provincia necesita un “recambio generacional”, mayor presencia territorial y la construcción de consensos para avanzar en las transformaciones que, según sostuvo, demandan los bonaerenses. “Yo creo que en la provincia de Buenos Aires hace falta un recambio generacional, que un bonaerense o una bonaerense se ponga al frente”, afirmó.
El intendente transita su tercer mandato al frente de Malvinas Argentinas y destacó como parte de su experiencia la administración de los recursos públicos, la continuidad de las políticas de inversión y el desarrollo de áreas como la obra pública, la salud y la seguridad. Según la información difundida sobre su gestión, en las últimas tres elecciones obtuvo más del 60% de los votos.
Uno de los principales ejes que planteó Nardini es darle mayor protagonismo a los gobiernos locales dentro de la estructura provincial. En ese sentido, sostuvo que la experiencia de los intendentes permite conocer de manera directa las necesidades de cada territorio y consideró necesario aprovechar ese conocimiento para modernizar el Estado y mejorar la calidad de vida en los 135 municipios.
“Hay que darle más territorialidad a la gestión. La interacción de intendentes e intendentas es fundamental, sobre todo en momentos de crisis económica como el actual, ya que son quienes, con muy poco, administran un montón de cosas”, sostuvo Nardini. Además, consideró que los equipos municipales pueden aportar su experiencia a la dinámica de la gestión provincial.
La seguridad aparece como otro de los ejes prioritarios de su propuesta. Nardini planteó la necesidad de avanzar en una reforma de la Ley de Seguridad Provincial para otorgar mayores herramientas a los intendentes en materia de prevención y coordinación. También señaló que los cambios deberían construirse mediante consensos en la Legislatura bonaerense.
El jefe comunal también vinculó su decisión de participar en la discusión provincial con la situación económica y social. “Para cambiar una realidad hay que participar, y yo tomé esa decisión”, afirmó, antes de referirse a las dificultades de quienes pierden el trabajo, no llegan a fin de mes, no pueden pagar las tarifas o no consiguen empleo registrado.
Nardini cerró su planteo con un llamado a ampliar la construcción política y evitar que las diferencias partidarias impidan alcanzar acuerdos. “No porque sea de otro partido es mi enemigo”, sostuvo, y afirmó que su voluntad es reunirse con dirigentes, recorrer la Provincia y construir equipos con la intención de transformar la realidad bonaerense.
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