Leo Nardini confirmó que quiere ser candidato a gobernador de Buenos Aires en 2027

“Hay que darle más territorialidad a la gestión. La interacción de intendentes e intendentas es fundamental, sobre todo en momentos de crisis económica como el actual, ya que son quienes, con muy poco, administran un montón de cosas”, sostuvo Nardini. Además, consideró que los equipos municipales pueden aportar su experiencia a la dinámica de la gestión provincial.

La seguridad aparece como otro de los ejes prioritarios de su propuesta. Nardini planteó la necesidad de avanzar en una reforma de la Ley de Seguridad Provincial para otorgar mayores herramientas a los intendentes en materia de prevención y coordinación. También señaló que los cambios deberían construirse mediante consensos en la Legislatura bonaerense.

El jefe comunal también vinculó su decisión de participar en la discusión provincial con la situación económica y social. “Para cambiar una realidad hay que participar, y yo tomé esa decisión”, afirmó, antes de referirse a las dificultades de quienes pierden el trabajo, no llegan a fin de mes, no pueden pagar las tarifas o no consiguen empleo registrado.

Nardini cerró su planteo con un llamado a ampliar la construcción política y evitar que las diferencias partidarias impidan alcanzar acuerdos. “No porque sea de otro partido es mi enemigo”, sostuvo, y afirmó que su voluntad es reunirse con dirigentes, recorrer la Provincia y construir equipos con la intención de transformar la realidad bonaerense.