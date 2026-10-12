Gustavo Sáenz reclamó que la licitación del Belgrano Cargas contemple el desarrollo de Salta

Finalmente, el gobernador salteño concluyó: “Lamentablemente, aquellos que hicieron los pliegos se olvidaron de esta parte de Argentina y los pusieron como optativos. Los salteños no podemos, y el Norte grande no puede seguir esperando por 50 años más, algo que venimos planteando como una necesidad histórica: poder llevar nuestros productos y hacerlos competitivos. Hoy día, la logística de llevar nuestros productos hasta el puerto de Rosario significa un 30% más, y, en algunos casos, hasta el 40% más que en otros lugares del país. Cuesta mucho más caro llevar nuestros productos al puerto de Rosario que de Rosario a Ámsterdam”.

El reclamo del gobernador de Salta se dirigió tanto al Poder Ejecutivo, como al Congreso de la Nación, que esta semana comenzará a discutir el Presupuesto 2027.