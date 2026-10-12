Gustavo Sáenz reclamó que la licitación del Belgrano Cargas contemple el desarrollo de Salta

"El Norte no puede esperar 50 años más", dijo el gobernador salteño al reclamar que ese concurso contemple como obligatorio los ramales hasta Chile y Bolivia.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales porque en los pliegos de la licitación de la ampliación del ferrocarril Belgrano Cargas los ramales C14 y C15 -que llegan hasta Chile y Bolivia, respectivamemte- fueron puestos como “optativos” para los oferentes.
“ No podemos permitir que sean opcionales, tienen que ser obligatorias, porque depende de eso el futuro y el progreso de nuestra querida provincia de Salta, y también de todo el Norte argentino. El C14 termina en Chile, el ramal C15 termina en Bolivia. Es la integración que necesitamos para el progreso de nuestra querida provincia. Por eso les pido humildemente a los 3 senadores por Salta, a los 7 diputados nacionales por Salta, y a todos aquellos que integran el Norte grande que nos acompañen en este planteo. Estas obras no pueden ser optativas, deben ser obligatorias, y tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerlo, despojado de todo interés político y partidario”, dijo Sáenz en su cuenta de Instagram.
Y explicó: “Días pasados me reuní con las 7 cámaras que integran la mesa productiva y empresarial de la provincia de Salta. Juntos, con fuerza, estamos peleando para revertir esta situación. Les comuniqué que vengo hablando esto hace un mes con todos los actores del Gobierno nacional, el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, la Secretaría de Transporte, y todos aquellos que tienen algún tipo de injerencia en esta licitación. Y les he solicitado que los ramales C 14 y C 15 tan importantes para la provincia de Salta también sean incluidos como obras obligatorias ”.
Finalmente, el gobernador salteño concluyó: “Lamentablemente, aquellos que hicieron los pliegos se olvidaron de esta parte de Argentina y los pusieron como optativos. Los salteños no podemos, y el Norte grande no puede seguir esperando por 50 años más, algo que venimos planteando como una necesidad histórica: poder llevar nuestros productos y hacerlos competitivos. Hoy día, la logística de llevar nuestros productos hasta el puerto de Rosario significa un 30% más, y, en algunos casos, hasta el 40% más que en otros lugares del país. Cuesta mucho más caro llevar nuestros productos al puerto de Rosario que de Rosario a Ámsterdam”.
El reclamo del gobernador de Salta se dirigió tanto al Poder Ejecutivo, como al Congreso de la Nación, que esta semana comenzará a discutir el Presupuesto 2027.
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