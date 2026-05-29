Hallan más de 600.000 dólares y drogas en el departamento de un funcionario

Su carrera política

Leal, que tiene un largo recorrido en el sector público, fue apoyado en sus comienzos por el ex gobernador de Mendoza Rodolfo “Rolo” Gabrielli, con quien compartió la función pública no sólo en la empresa de tecnología satelital sino también en la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El funcionario detenido fue secretario de Gabrielli y luego recaló en Infraestructura durante el primer mandato kirchnerista en donde tuvo conflictos con el entorno del ex ministro Julio De Vido

La investigación judicial que comenzó por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT terminó con un hallazgo que modificó el alcance político, económico y penal del expediente.