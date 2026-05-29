Cristina volvió a salir al balcón y la militancia reclamó por su libertad a un año de su detención

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió este viernes al balcón de su departamento en Constitución para saludar a la militancia.
Cristina Fernández de Kirchner volvió este viernes a mostrarse ante la militancia desde el balcón de su departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, al cumplirse un año de la resolución judicial que determinó su detención bajo el régimen de prisión domiciliaria.
La exmandataria saludó a los simpatizantes que se congregaron frente al edificio en una jornada organizada por el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, que incluyó actividades culturales, mesas de afiliación y un acto político en el que participaron dirigentes y referentes del espacio.
La convocatoria comenzó durante la tarde con una feria del libro peronista y distintas actividades militantes bajo la consigna “Cristina Libre”. Con el correr de las horas, cientos de simpatizantes se acercaron al lugar para respaldar a la ex presidenta y expresar su rechazo a la condena judicial que pesa sobre ella.
El momento central de la jornada estuvo marcado por los discursos de la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos y del senador nacional Mariano Recalde, quienes cuestionaron con dureza a la Justicia y denunciaron una supuesta persecución política contra la ex jefa de Estado.
Olmos sostuvo que la condena contra Cristina Kirchner respondió a intereses ajenos al ámbito judicial y acusó a los tribunales de actuar en favor de sectores de poder económico. “Hace un año la injusticia de este país condenó y puso presa a la compañera Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó durante su intervención.
La dirigente peronista aprovechó además la ocasión para convocar a la militancia a fortalecer la organización territorial y mantener vigentes las banderas históricas del movimiento justicialista.
“Los valores que carga el peronismo y que Cristina supo llevar al gobierno de la Nación necesitan fortalecerse con la voluntad de lucha de cada argentina y de cada argentino”, expresó. En ese sentido, aseguró que el peronismo continuará trabajando en cada barrio y llamó a sostener la actividad política con vistas al futuro. “No bajamos los brazos y vamos a volver”, enfatizó.
Por su parte, Recalde agradeció la participación de distintos sectores del peronismo y de fuerzas afines que se sumaron al acto. El senador nacional y presidente del PJ porteño afirmó que la situación judicial de Cristina Kirchner constituye un caso de proscripción política y sostuvo que la condena tuvo motivaciones políticas.
“Todos sabemos por qué Cristina está ahí arriba, injustamente detenida y privada de su libertad”, manifestó el dirigente de La Cámpora. Según planteó, detrás del fallo judicial existieron intereses orientados a impedir que la ex presidenta continúe participando activamente de la vida política nacional.
Durante su discurso, Recalde también cuestionó las condiciones impuestas a la ex mandataria en el marco de su prisión domiciliaria. Aseguró que las restricciones son más severas que las que enfrentan otros detenidos en situaciones similares y denunció un tratamiento desigual por parte de la Justicia.
El senador vinculó además la situación judicial de Cristina Kirchner con las disputas políticas y económicas del país. En esa línea, afirmó que quienes impulsaron su condena buscan impedir la implementación de políticas vinculadas con la justicia social y la intervención del Estado en defensa de los sectores populares.
La aparición de Cristina Kirchner en el balcón fue recibida con aplausos, cánticos y muestras de apoyo por parte de los asistentes, quienes renovaron el reclamo por su liberación y cuestionaron la validez del proceso judicial que derivó en su condena.
La jornada concluyó con un mensaje de unidad y reorganización interna del peronismo.
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