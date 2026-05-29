Cristina volvió a salir al balcón y la militancia reclamó por su libertad a un año de su detención

Los discursos

El momento central de la jornada estuvo marcado por los discursos de la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos y del senador nacional Mariano Recalde, quienes cuestionaron con dureza a la Justicia y denunciaron una supuesta persecución política contra la ex jefa de Estado.

Olmos sostuvo que la condena contra Cristina Kirchner respondió a intereses ajenos al ámbito judicial y acusó a los tribunales de actuar en favor de sectores de poder económico. “Hace un año la injusticia de este país condenó y puso presa a la compañera Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó durante su intervención.

La dirigente peronista aprovechó además la ocasión para convocar a la militancia a fortalecer la organización territorial y mantener vigentes las banderas históricas del movimiento justicialista.

“Los valores que carga el peronismo y que Cristina supo llevar al gobierno de la Nación necesitan fortalecerse con la voluntad de lucha de cada argentina y de cada argentino”, expresó. En ese sentido, aseguró que el peronismo continuará trabajando en cada barrio y llamó a sostener la actividad política con vistas al futuro. “No bajamos los brazos y vamos a volver”, enfatizó.

Recalde

Proscripción política de Cristina

Por su parte, Recalde agradeció la participación de distintos sectores del peronismo y de fuerzas afines que se sumaron al acto. El senador nacional y presidente del PJ porteño afirmó que la situación judicial de Cristina Kirchner constituye un caso de proscripción política y sostuvo que la condena tuvo motivaciones políticas.

“Todos sabemos por qué Cristina está ahí arriba, injustamente detenida y privada de su libertad”, manifestó el dirigente de La Cámpora. Según planteó, detrás del fallo judicial existieron intereses orientados a impedir que la ex presidenta continúe participando activamente de la vida política nacional.

Durante su discurso, Recalde también cuestionó las condiciones impuestas a la ex mandataria en el marco de su prisión domiciliaria. Aseguró que las restricciones son más severas que las que enfrentan otros detenidos en situaciones similares y denunció un tratamiento desigual por parte de la Justicia.

El senador vinculó además la situación judicial de Cristina Kirchner con las disputas políticas y económicas del país. En esa línea, afirmó que quienes impulsaron su condena buscan impedir la implementación de políticas vinculadas con la justicia social y la intervención del Estado en defensa de los sectores populares.

La aparición de Cristina Kirchner en el balcón fue recibida con aplausos, cánticos y muestras de apoyo por parte de los asistentes, quienes renovaron el reclamo por su liberación y cuestionaron la validez del proceso judicial que derivó en su condena.

La jornada concluyó con un mensaje de unidad y reorganización interna del peronismo.