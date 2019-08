“Los impuestos no son recursos exclusivamente nacionales. Se coparticipan. Entonces, cuando suben, el Gobierno toma el costo político y los beneficios se coparticipan. Pero cuando el Gobierno central toma una decisión para aliviar el bolsillo de los argentinos, esa merma también se coparticipa”, explicó en el programa Va de Vuelta, en Radio Nacional.

En este sentido, pidió que las autoridades de cada provincia sean claras a la hora de plantear si se van a sumar a la medida o no. “Si los gobernadores no quieren, deberían decir: ‘Yo no quiero que bajen los impuestos, porque no quiero perder recursos’. Es una actitud posible, pero hay que ser claros”.

Vale decir que fueron varios los mandatarios provinciales que cuestionaron las medidas anunciadas por el Gobierno nacional, como el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, y su par de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Paralelamente, Lacunza contó que se había reunido días atrás con economistas de la oposición, con quien consensuaron “no poner en juego a la estabilidad”, aunque aclaró que en la actualidad no existe cogobierno.