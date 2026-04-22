Investigación a Adorni: revelan un pago adicional de 65 mil dólares fuera de la escritura

La declaración del hijo de una de las jubiladas que complicó a Adorni

De acuerdo con su declaración, Feijoo planificó una remodelación integral del departamento para luego ofrecerlo en valores superiores a los del mercado inicial, sin embargo, la aparición de Adorni como comprador modificó las condiciones originales de la negociación.

El desarrollador inmobiliario sostuvo que el funcionario manifestó no contar con los fondos suficientes para afrontar el precio previsto, lo que derivó en un acuerdo alternativo. En ese marco, se fijó un valor menor en la escritura y se estableció el pago adicional por fuera de los registros formales.

La fiscalía sospecha que la operatoria podría haber ocultado parte del valor real de la transacción. Hasta el momento, el monto extra de 65.000 dólares no habría sido cancelado, por lo que se lo considera un pasivo adicional que se suma a otras obligaciones asumidas por el funcionario.

Los dueños de la inmobiliaria complicaron más a Adorni. Los dueños de la inmobiliaria complicaron más a Adorni.

En paralelo, las vendedoras ratificaron que actuaron con sus propios ahorros, aunque bajo el asesoramiento permanente de Feijoo. La operación dejó un margen de ganancia reducido en los papeles, lo que despertó las primeras dudas en la investigación.

Otros testimonios incorporados a la causa indicaron que el departamento llegó a ofrecerse en valores significativamente más altos, incluso por encima de los 345.000 dólares, lo que refuerza la hipótesis de una subvaluación en la escritura.

Se confirmó también que el grueso del pago fue diferido hasta noviembre de este año mediante una hipoteca sin intereses, una condición atípica para este tipo de operaciones en el mercado inmobiliario

El expediente no se limita a esta transacción. El fiscal Pollicita revisa el conjunto de gastos y movimientos patrimoniales de Adorni para determinar si su nivel de vida se corresponde con sus ingresos declarados. La causa se encuentra en una etapa clave, con nuevas pruebas que podrían redefinir el alcance de la imputación.