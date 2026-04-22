Investigación a Adorni: revelan un pago adicional de 65 mil dólares fuera de la escritura

Lo dijo una de los hijos de una de las jubiladas implicadas en el caso y dijo que el monto pactado aún no fue abonado
La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo elemento tras la declaración de Pablo Martín Feijoo, quien aseguró haber acordado con el funcionario un pago adicional de 65.000 dólares por fuera de la escritura en la compra de un departamento en Caballito. El fiscal Gerardo Pollicita analiza si la operación configura un caso de enriquecimiento ilícito.
Según fuentes judiciales, Feijoo explicó que el acuerdo contempló escriturar la propiedad en 230.000 dólares, de los cuales Adorni abonó solo 30.000 en efectivo, mientras que el resto quedó diferido mediante una hipoteca. A ese esquema se habría sumado un compromiso extra no registrado para cubrir costos y evitar pérdidas en la transacción.
El testimonio ubica a Feijoo como el principal impulsor de la operación, que fue ejecutada formalmente por su madre, Beatriz Viegas, y la jubilada Claudia Sbabo. Ambas habían adquirido el inmueble en mayo de 2025 por 200.000 dólares con la intención de refaccionarlo y obtener una ganancia en la reventa.
De acuerdo con su declaración, Feijoo planificó una remodelación integral del departamento para luego ofrecerlo en valores superiores a los del mercado inicial, sin embargo, la aparición de Adorni como comprador modificó las condiciones originales de la negociación.
El desarrollador inmobiliario sostuvo que el funcionario manifestó no contar con los fondos suficientes para afrontar el precio previsto, lo que derivó en un acuerdo alternativo. En ese marco, se fijó un valor menor en la escritura y se estableció el pago adicional por fuera de los registros formales.
La fiscalía sospecha que la operatoria podría haber ocultado parte del valor real de la transacción. Hasta el momento, el monto extra de 65.000 dólares no habría sido cancelado, por lo que se lo considera un pasivo adicional que se suma a otras obligaciones asumidas por el funcionario.
En paralelo, las vendedoras ratificaron que actuaron con sus propios ahorros, aunque bajo el asesoramiento permanente de Feijoo. La operación dejó un margen de ganancia reducido en los papeles, lo que despertó las primeras dudas en la investigación.
Otros testimonios incorporados a la causa indicaron que el departamento llegó a ofrecerse en valores significativamente más altos, incluso por encima de los 345.000 dólares, lo que refuerza la hipótesis de una subvaluación en la escritura.
Se confirmó también que el grueso del pago fue diferido hasta noviembre de este año mediante una hipoteca sin intereses, una condición atípica para este tipo de operaciones en el mercado inmobiliario
El expediente no se limita a esta transacción. El fiscal Pollicita revisa el conjunto de gastos y movimientos patrimoniales de Adorni para determinar si su nivel de vida se corresponde con sus ingresos declarados. La causa se encuentra en una etapa clave, con nuevas pruebas que podrían redefinir el alcance de la imputación.
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