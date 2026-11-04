Javier Milei faltó a la apertura de la Cumbre Iberoamericana y se reunió con Santiago Abascal

El Presidente estuvo ausente a la hora de la foto oficial del encuentro, junto con el Rey Felipe y la Reina Letizia. Se mostró junto al líder de VOX, candidato en las próximas elecciones españolas.
En su primera actividad oficial luego de llegar a España, el presidente Javier Milei mantuvo este miércoles un encuentro con el titular del partido VOX, Santiago Abascal. La reunión se produjo luego de que desistiera de asistir a la apertura de la Cumbre Iberoamericana, donde se tomó la foto de familia.
La cita entre el libertario y el dirigente opositor se dio en medio de la gira que Milei realiza en Madrid, donde en las próximas horas tiene previsto participar de la Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Madrid.
Pese a que ya estaba en territorio español a la hora de la foto oficial, el Presidente no se presentó al evento. La imagen se la tomaron los mandatarios presentes junto al Rey Felipe y la Reina Letizia.
Milei había intentado reunirse con Felipe VI cuando viajó a Madrid el mes pasado, pero el monarca indicó que para recibirlo debía estar en visita de Estado, un estatus que el libertario evitó en sus siete viajes a este país para evitar cruzarse con su par Pedro Sánchez.
La reunión tuvo un tinte político especial, dado que Abascal se presentará como candidato en las elecciones del gobierno español previstas para el próximo 29 de noviembre. Su principal competidor será el propio Sánchez, quien irá por la reelección y quien, a su vez, mantiene un complejo vínculo con Milei.
El Gobierno se limitó a publicar una foto del encuentro entre el mandatario argentino y el dirigente español. Desde la organización esperaban que el mandatario asistiera a la foto de familia y, luego, se quedara a la cena de gala que ofrecía el rey Felipe en el Palacio Real de Madrid.
Hasta ahora, no están previstas audiencias ni encuentros bilaterales con el rey Felipe VI, jefe de Estado español, ni con representantes del Partido Socialista Obrero (PSOE).
La delegación presidencial arribó a Madrid pasado el mediodía, luego de realizar una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde Milei fue recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón.
Tras la derrota de su aliado Donald Trump en las elecciones estadounidenses de medio término, el mandatario cumplirá una agenda acotada en la capital española en lo que será un nuevo viaje exprés.
Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre, a partir de las 5 (hora argentina), cuando Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en la Galería de las Colecciones Reales.
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