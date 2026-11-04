Javier Milei faltó a la apertura de la Cumbre Iberoamericana y se reunió con Santiago Abascal

Milei quedó afuera de la foto.

La reunión tuvo un tinte político especial, dado que Abascal se presentará como candidato en las elecciones del gobierno español previstas para el próximo 29 de noviembre. Su principal competidor será el propio Sánchez, quien irá por la reelección y quien, a su vez, mantiene un complejo vínculo con Milei.

El Gobierno se limitó a publicar una foto del encuentro entre el mandatario argentino y el dirigente español. Desde la organización esperaban que el mandatario asistiera a la foto de familia y, luego, se quedara a la cena de gala que ofrecía el rey Felipe en el Palacio Real de Madrid.

Hasta ahora, no están previstas audiencias ni encuentros bilaterales con el rey Felipe VI, jefe de Estado español, ni con representantes del Partido Socialista Obrero (PSOE).

La agenda Milei en España

La delegación presidencial arribó a Madrid pasado el mediodía, luego de realizar una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde Milei fue recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón.

Tras la derrota de su aliado Donald Trump en las elecciones estadounidenses de medio término, el mandatario cumplirá una agenda acotada en la capital española en lo que será un nuevo viaje exprés.

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre, a partir de las 5 (hora argentina), cuando Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en la Galería de las Colecciones Reales.