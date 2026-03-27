Javier Milei hablará en cadena nacional esta tarde por el fallo a favor de YPF

El Presidente se dirigirá al país yu destacará la intervención de su gestión paa lograr un fallo favorable que le evitó al país pagar US$ 16.000 millones
El presidente Javier Milei hablará este viernes a las 19:00 por cadena nacional, en un mensaje centrado en el fallo de la Justicia de Estados Unidos que anuló la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF. La comunicación se emitirá en la previa del partido de la Selección frenta a Mauritania y fue confirmada por fuentes oficiales.
La decisión del mandatario apunta a capitalizar el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar US$ 16.000 millones y que el Gobierno presentó la resolución como su "victoria judicial y política" en un litigio que se extendió por más de una década.
Horas antes del anuncio, Milei celebró públicamente la decisión judicial y volvió a cuestionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabiliza por la estrategia adoptada durante la expropiación de la petrolera en 2012, cuando se desempeñaba como ministro de Economía.
El mensaje presidencial será grabado en la Casa Rosada y se emitirá entre las 19 y las 20, en un formato habitual para anuncios de alto impacto institucional.
La decisión de comunicar en cadena nacional también se vincula con la intención del Gobierno de instalar el tema en la agenda pública en un horario de alta audiencia, aprovechando la expectativa previa al encuentro de la Selección Argentina.
La Casa Rosada busca así amplificar el alcance del mensaje presidencial en un contexto donde Milei vuelve arremeter contra el peronismo y principalmente frente a la figura de Axel Kicillof.
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