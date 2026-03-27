Javier Milei hablará en cadena nacional esta tarde por el fallo a favor de YPF

La decisión de comunicar en cadena nacional también se vincula con la intención del Gobierno de instalar el tema en la agenda pública en un horario de alta audiencia, aprovechando la expectativa previa al encuentro de la Selección Argentina.

La Casa Rosada busca así amplificar el alcance del mensaje presidencial en un contexto donde Milei vuelve arremeter contra el peronismo y principalmente frente a la figura de Axel Kicillof.