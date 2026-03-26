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Caso $Libra: Novelli pidió invalidar el análisis técnico de su teléfono celular

El empresario involucrado en la criptoestafa, en la que está investigado el presidente Javier Milei, aseguró que hubo “accesos indebidos” y “fallas graves”.

El empresario Mauricio Novelli, involucrado en la criptoestafa $Libra que promocionó desde sus redes el presidente Javier Milei, solicitó este jueves invalidar el análisis técnico de su teléfono celular al denunciar que hubo “accesos indebidos” y “fallas graves”.

Mientras que exigió formalmente una auditoría externa para evitar filtraciones, como, el que ocurrió en el informe que realizaron sobre su celular, luego de que fuera entregado por su abogado Daniel Rubinovich

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A través de un escrito de casi 40 páginas, Novelli solicitó “la nulidad absoluta” de la pericia realizada por los peritos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) y pidió, además, que se realice una auditoría técnica o contraperitaje integral, independiente y exhaustivo, a cargo de un organismo distinto a la Datip, informaron fuentes judiciales.

La presentación

La sospecha por parte de la defensa se apoya en una resolución administrativa (PER 171/2026), que, aparentemente, confirmó “accesos indebidos” por parte de personal: se presume que un agente ingresó a archivos específicos, los duplicó y los guardó en su computadora sin justificación alguna.

Según el escrito presentado por Rubinovich “la integridad, autenticidad y trazabilidad” de todo el material que debía ser peritado "quedó comprometido”, por lo que el abogado defensor indicó falta de rigurosidad ante los resguardos de las evidencias.

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Por otra parte, el análisis realizado por la DATIP se hizo sobre 812 gigas que, según el empresario, debían estar bajo “controles estrictos que no se cumplieron”, sin embargo, hubo una irrpución de su vida privada porque hicieron “una exploración general", lo que derivó en este pedido de nulidad total ante la Justicia.

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La defensa de Novelli, en el texto presentado, sostuvo que agregaron chats y archivos sin ningún tipo de relación con el objeto de la investigación y, por ese motivo, terminaron sumando más páginas por fuera de lo necesario. Además, el empresario ratificó que el material es inválido legalmente y que no es útil para las averiguaciones del caso.

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