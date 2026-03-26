Kicillof cargó contra Milei por la falta de inversión en la educación pública

Kicillof escuela pública

“Que Javier Milei no esté de acuerdo con la educación pública no es solo un problema ideológico, es también algo concreto: cortó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, paralizó la construcción de escuelas e interrumpió la distribución de computadoras y libros”, sostuvo el Gobernador.

Por todo eso “inaugurar un nuevo edificio en Ensenada, el número 311 en la Provincia, es aún más relevante: vamos a seguir trabajando por una educación pública de calidad y construyendo un mejor futuro para los pibes y pibas bonaerenses”, afirmó Kicillof.

A partir de una inversión de $3.647 millones, la obra permitirá que la secundaria cuente con edificio propio tras haber compartido instalaciones con la Escuela Primaria Nº1 durante más de 15 años.

La institución posee 12 aulas distribuidas en dos plantas, biblioteca, SUM, sector de estudio y centro de estudiantes, buffet y patio.