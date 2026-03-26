Kicillof cargó contra Milei por la falta de inversión en la educación pública

El gobernador bonaerense destacó que la escuela estatal “es un espacio que genera igualdad de oportunidades y forja nuestra identidad”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó este jueves la política de falta de inversión en educación que lleva adelante el presidente Javier Milei , lo cual “no es solo un problema ideológico, es también algo concreto”.
Kicillof formuló estas declaraciones al encabezar este jueves la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°8 en el municipio de Ensenada, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, el intendente local, Mario Secco, y la directora de la institución, Analía Roio.
En ese marco, Kicillof afirmó que: “Se puede hablar mucho de educación, pero si no hay un Estado que invierta, construya nuevos edificios y genere mejores condiciones para los estudiantes como hacemos en la Provincia, todo queda en el marketing y el discurso”.
“Mientras sufrimos un torniquete por parte del Gobierno nacional que nos quita recursos, redoblamos los esfuerzos porque, como marca la historia de nuestro país, la escuela es un espacio que genera igualdad de oportunidades y forja nuestra identidad”, agregó.
“Que Javier Milei no esté de acuerdo con la educación pública no es solo un problema ideológico, es también algo concreto: cortó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, paralizó la construcción de escuelas e interrumpió la distribución de computadoras y libros”, sostuvo el Gobernador.
Por todo eso “inaugurar un nuevo edificio en Ensenada, el número 311 en la Provincia, es aún más relevante: vamos a seguir trabajando por una educación pública de calidad y construyendo un mejor futuro para los pibes y pibas bonaerenses”, afirmó Kicillof.
A partir de una inversión de $3.647 millones, la obra permitirá que la secundaria cuente con edificio propio tras haber compartido instalaciones con la Escuela Primaria Nº1 durante más de 15 años.
La institución posee 12 aulas distribuidas en dos plantas, biblioteca, SUM, sector de estudio y centro de estudiantes, buffet y patio.
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