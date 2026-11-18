“El envidioso llega a un caso tan extremo que no tiene problema de destruir todo y estar peor con tal de ver mal al otro. El año pasado mandaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal, intentaron siete juicios políticos y pudrirla en la calle. Intentaron un golpe de Estado y no lo lograron por los argentinos. Porque le sacamos 17 puntos al kirchnerismo”, expresó el mandatario.

Mientras que remarco con los comicios presidenciales y contra el “círculo rojo”: “Ganamos con el 41%. Si fuera hoy, eso sería primera vuelta. El círculo rojo se olvida de eso porque erraron las encuestas y pronósticos”.

Milei sobre la suba de la inflación

Milei también habló del aumento del índice de precios, que se aceleró al 2,2% en octubre, por encima de lo esperado por el mercado, impulsada principalmente por las tarifas de gas y el salto en alimentos. “Cuando el petróleo se va a por las nubes, se incrementan los costos y la oferta. El nivel de precios sube y se manifiesta como una aceleración inflacionaria. Los bancos centrales del mundo suben la tasa de interés, que es la más alta de los últimos 30 años. Hay retracción de la actividad, suba de precios y de tasas, que está pasando en todo el mundo”, argumentó.

Mientras que afirmó que el kirchnerismo hubiese estado en el poder, en un contexto de esta índole habría “defaulteado la deuda” y el riesgo país se habría ido a 18 mil puntos básicos".

“Habrían emitido más dinero, con lo cual habrían generado una hiperinflación. Entre la caída del PBI, los salarios y la inflación, nos habríamos ido a niveles de pobreza del 95%”, señaló.

También defendió su gestión: “Hoy discutimos si crecemos un punto más o menos y que, como consecuencia de que la economía crezca menos, no sube la demanda de dinero y la tasa de inflación baja más lento. ¿Comprende la diferencia de escenarios? Si tuviéramos kirchneristas o populistas como hemos tenido durante 80 años...“.

En esa línea, aseguró que la gestión libertaria “dejó de emitir 15 puntos del PBI”. Y sentenció: “Le devolvimos a la gente US$100.000 millones. Por eso la pobreza cayó lo que cayó. Veo una conjunción de gente con malas intenciones y gente haciendo mal la cuenta. Yo estoy sentado en la silla eléctrica, y si me equivoco, el costo lo pagan 40 millones de seres humanos. Yo no puedo dejarme llevar por el canto de sirena”.