Milei celebró el crecimiento del PBI y apuntó contra "empresaurios" y "políticos chorros"

El Presidente se expresó en las redes sociales luego de los datos económicos publicados por el Indec y cargó contra las "operetas" en su contra.
El presidente Javier Milei se refirió al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) total de 2025, informado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y apuntó, una vez más, contra los “empresaurios” y “políticos chorros”.
El mandatario, con habitual estilo comunicacional, aprovechó el dato que difundió el Indec para cargar contra las “operetas” de los empresarios y políticos.
“Y el relato... Si los ensobrados por empresaurios y políticos corruptos dicen que el país está por estallar... Primero los datos... ¡MAGA!”, posteó en su cuenta oficial de X.
El Jefe de Estado citó un mensaje de su ministro de Economía, Luis Caputo, quien también destacó los principales puntos del crecimiento económico.
Minutos después, utilizó la misma vía para referirse a los datos desestacionalizados del PIB, y volvió a mencionar al mismo sector.
“Me cuentan por la cucaracha que ahí salieron los desestacionalizados. En el cuarto trimestre de 2025, el PIB, el consumo privado y las expo fueron récord histórico... Avisen a los ensobrados para que los políticos chorros y empresaurios les dicten operetas más serias...”.
El Producto Bruto Interno (PBI) creció 4,4% en 2025, pero registró su segunda desaceleración trimestral consecutiva, según los datos publicados este viernes por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). También aumentó 2,1% interanual en el 4° trimestre de 2025 y 0,6% respecto del período previo.
El crecimiento interanual del PBI en 2025 se explicó por el aumento del consumo privado (7,9%), el consumo público (0,2%), las exportaciones (7,6%) y la formación bruta de capital fijo (16,4%).
Según las estadísticas oficiales, el PBI no solo recuperó las caídas de los dos años previos, sino que marcó un máximo desde el inicio de la serie (2004), medido a precios constantes. Valuado en dólares, el país generó unos U$S 680.663 millones aproximadamente.
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