Milei celebró el crecimiento del PBI y apuntó contra "empresaurios" y "políticos chorros"

Minutos después, utilizó la misma vía para referirse a los datos desestacionalizados del PIB, y volvió a mencionar al mismo sector.

“Me cuentan por la cucaracha que ahí salieron los desestacionalizados. En el cuarto trimestre de 2025, el PIB, el consumo privado y las expo fueron récord histórico... Avisen a los ensobrados para que los políticos chorros y empresaurios les dicten operetas más serias...”.

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Los datos del Indec

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 4,4% en 2025, pero registró su segunda desaceleración trimestral consecutiva, según los datos publicados este viernes por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). También aumentó 2,1% interanual en el 4° trimestre de 2025 y 0,6% respecto del período previo.

El crecimiento interanual del PBI en 2025 se explicó por el aumento del consumo privado (7,9%), el consumo público (0,2%), las exportaciones (7,6%) y la formación bruta de capital fijo (16,4%).

Según las estadísticas oficiales, el PBI no solo recuperó las caídas de los dos años previos, sino que marcó un máximo desde el inicio de la serie (2004), medido a precios constantes. Valuado en dólares, el país generó unos U$S 680.663 millones aproximadamente.