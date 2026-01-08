La novia de Iñaki Gutiérrez chocó contra un poste y dio positivo en alcoholemia

alcoholemia-Eugenia-Rolon

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,89, muy por encima del límite legal, que en la provincia de Buenos Aires es cero. Como consecuencia, la policía secuestró el vehículo, un Honda Fit, y su pareja, Iñaki Gutiérrez, tuvo que presentarse para hacerse cargo de la situación.

Detalles del incidente

Según fuentes policiales, la joven habría estado realizando maniobras imprudentes antes del choque. Profesionales médicos explicaron que, con un nivel de alcohol como el registrado, la capacidad de control del cuerpo se ve gravemente afectada, aumentando el riesgo para terceros en la vía pública.

Javier-Milei-y-Eugenia-Rolon

El auto, aunque estaba a su nombre, se encontraba autorizado únicamente para el uso de su pareja, quien registra además multas por exceso de velocidad. El hecho se produjo en el marco del Operativo Sol, que supervisa el tránsito durante la temporada en la costa bonaerense.

Por el momento, no se informó si habrá sanciones administrativas o judiciales adicionales. La joven permanece bajo la supervisión policial y el caso ya está en manos de las autoridades correspondientes.